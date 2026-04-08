Hakerzy z Rosji mieli działać ramię w ramię z Iranem. Kreml reaguje
- Oskarżenia o współpracę rosyjskich i irańskich hakerów są kłamstwem - powiedziała Marija Zacharowa, rzeczniczka MSZ Rosji. Według informacji uzyskanych przez ukraiński wywiad rosyjskie satelity wykonały dziesiątki szczegółowych zdjęć obiektów wojskowych i innych kluczowych miejsc na Bliskim Wschodzie. Miało to ułatwić Iranowi atakowanie baz wojskowych USA.
Marija Zacharowa stwierdziła że doniesienia o współpracy rosyjsko-irańskiej w cyberprzestrzeni to kłamstwa "rozpowszechniane przez reżim w Kijowie i kijowskie grupy terrorystyczne".
Urzędniczka rzucała oskarżenia pod adresem sąsiada. Podczas konferencji prasowej sugerowała, że to Ukraina przeprowadza własne, zakrojone na szeroką skalę cyberataki na Rosję.
Ukraińskie wojsko ustaliło że Rosjanie dzięki swoim satelitom wykonali dziesiątki szczegółowych zdjęć obiektów wojskowych i innych miejsc o znaczeniu krytycznym na Bliskim Wschodzie. Miało to ułatwić Iranowi atakowanie amerykańskich baz wojskowych w regionie Zatoki Perskiej.
Dodano również, że rosyjscy i irańscy hakerzy współpracują w cyberprzestrzeni, a ich współdziałanie jest związane z szerszym wsparciem udzielanym przez Rosję Iranowi.
Rosyjskie satelity miały pracować na obszarze 11 państw Bliskiego Wschodu, obejmując swoim działaniem 46 obiektów - głównie o charakterze militarnym, ale także lotniska i pola naftowe. Następnie wskazane lokalizacje miały stać się celem irańskich rakiet balistycznych i dronów.
Aktywność rosyjskich satelitów. Zniszczono samolot w bazie USA
Rosyjski satelita miał m.in. wykonać zdjęcia bazy lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej. Kilka dni później został przeprowadzony tam atak, w wyniku którego zniszczono nowoczesny amerykański samolot E-3 Sentry AWACS.
Strona ukraińska twierdzi, że rosyjskie i irańskie grupy hakerskie komunikują się za pośrednictwem komunikatora Telegram.
Według źródeł, na które powołuje się Reuters, również inne zachodnie ośrodki wywiadowcze odnotowały zwiększoną aktywność rosyjskich satelitów w regionie Bliskiego Wschodu, potwierdzając udostępnianie uzyskanych informacji Iranowi.
Źródło: Reuters