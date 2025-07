Politycy AfD zażądali powtórzenia wywiadu, argumentując, że nie było warunków do merytorycznej rozmowy.

W niedzielę Alice Weidel udzielała wywiadu na żywo dla telewizji ARD, rozmawiając z dziennikarzem na tymczasowej scenie w Berlinie . W trakcie wywiadu Weidel miała problemy z usłyszeniem kierowanych do niej pytań. Rozmowę zagłuszali protestujący , którzy pojawili się w okolicy.

" Niektóre części wywiadu były niesłyszalne dla osób oglądających go w telewizji " - zwraca uwagę The Guardian.

W trackie zdarzenia Weidel usiłowała lekceważyć zdarzenie , nazywając protestujących "organizacją pozarządową finansowaną z podatków". Zaznaczała, że jest przyzwyczajona do protestów przeciwko niej . Jednak, jak zauważa The Guardian, z upływem kolejnych minut "wydawała się być coraz bardziej sfrustrowana" .

- Muszę powiedzieć, że Alice Weidel wyszyła z tego dość zręcznie, biorąc pod uwagę hałas. Każdy może demonstrować, to dobre demokratyczne prawo, ale demonstracje są zwykle zgłaszane, ten protest nie był - mówił dziennikarz prowadzący wywiad Markus Preiß.

Preiß wyjaśnił, że podczas zdarzenia zapytał Weidel, czy chce kontynuować rozmowę, na co się zgodziła.

Po wywiadzie politycy AfD domagali się, by został powtórzony. Tak by Weidel miała szansę na właściwe odpowiedzenie na zadane jej pytania. Niedzielna rozmowa należała do serii wywiadów ARD przeprowadzanych z politykami wszystkich niemieckich ugrupowań.