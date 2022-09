W komunikacie przekazanym dziennikarzom w Watykanie poinformowano, że rekrutacja dodatkowych 25 ludzi, czyli zwiększenie liczebności Gwardii o 23 procent, będzie wspierane przez dwie nowe instytucje utworzone w Szwajcarii. To biura do kontaktu z tamtejszymi mediami, a także z władzami kraju.

Okazało się to konieczne, bo trudno w Szwajcarii znaleźć kandydatów do formacji, której pierwszym zadaniem jest ochrona papieża. Wynika to z oferowanych warunków finansowych oraz życiowych. Te drugie mają się poprawić, bo zapadła decyzja o gruntownej modernizacji koszar w Watykanie.

W armii praktykujący katolicy o nieposzlakowanej opinii

Do wstąpienia do papieskiej gwardii zachęcają też specjalne filmy, publikowane w mediach społecznościowych, w których prezentuje się życie i służbę za Spiżową Bramą.

Do Gwardii mogą wstąpić mężczyźni - obywatele Szwajcarii w wieku od 19 do 31 lat, praktykujący katolicy o nieposzlakowanej opinii.

Zwiększenie liczebności Gwardii Szwajcarskiej będzie miało szczególne znaczenie przed 2025 r., ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Świętym, gdy do Watykanu przybędą miliony pielgrzymów.