W skrócie Najnowszy sondaż wskazuje, że 49 procent Polaków nie ma zaufania do Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa Polski, 30 procent uważa go za gwaranta wsparcia, a 20 procent nie ma zdania.

W maju prezydent USA ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, podkreślając znaczenie relacji z prezydentem Nawrockim.

Rząd Polski i prezydent Nawrocki zapowiadają przygotowania do zwiększonej obecności wojsk USA na terytorium Polski.

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W sondażu przeprowadzonym przez ośrodek Opinia24 dla RMF FM ankietowani zostali zapytani o to, czy Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.

Twierdzącej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 30 proc. biorących udział w badaniu - 22 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak", a 8 proc. "zdecydowanie tak".

Prawie połowa Polaków nie wierzy w gwarancje Trumpa. Nowy sondaż

Zdaniem 49 proc. badanych, amerykański prezydent nie stanowi gwarancji dla polskiego bezpieczeństwa. 30 proc. wybrało opcję "raczej nie", a 19 proc. "zdecydowanie nie". Odpowiedź "nie mam zdania" wybrało 20 proc.

W sondażu dla rozgłośni wskazano, że zaufanie do Trumpa najczęściej deklarują mężczyźni i wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, a najmniejszą ufność w działania prezydenta USA ws. polskiego bezpieczeństwa pokładają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz sympatycy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-10 czerwca na grupie 1000 Polaków powyżej 18. roku życia. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump w niedzielę "uczcił" swoje 80. urodziny poinformowaniem o porozumieniu pokojowym kończącym wojnę na Bliskim Wschodzie.

Na zorganizowanej dla prezydenta gali mieszanych sztuk walki UFC w Waszyngtonie pojawili się czołowi sojusznicy Trumpa, w tym prezydent Karol Nawrocki. Według doniesień zagranicznych mediów, między politykami nie doszło do formalnego spotkania.

Deklaracja Trumpa ws. żołnierzy. Nawrocki w USA, rząd zapowiada działania

W maju prezydent USA poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy. Podkreślił wtedy, że to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego wsparł przed wyborami w 2025 r.

- W interesie Polski jest to, aby polski prezydent miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych - mówił w niedzielę Nawrocki. Podkreślił też, że jednym z priorytetów w relacjach na linii Warszawa-Waszyngton jest stała obecność żołnierzy USA na terytorium Polski.

Premier Donald Tusk przed wylotem Nawrockiego do USA podkreślił, że w nadchodzących dniach rząd zintensyfikuje przygotowania do przyjęcia w Polsce amerykańskich żołnierzy.

- Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. (...) Liczę, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję, żeby przypomnieć prezydentowi Trumpowi jego obietnicę - powiedział premier w rozmowie z dziennikarzami.

"Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami!" - przekazał zaś szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.





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