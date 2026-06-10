Gwałtowne zamieszki po ataku w Belfaście. Ujawniono narodowość nożownika

W skrócie Po ataku nożownika w Belfaście doszło do podpaleń, blokad ulic oraz zamieszek związanych z reakcją na incydent.

Napastnikiem był 30-letni uchodźca z Sudanu, który został zatrzymany i oskarżony o usiłowanie zabójstwa, a jego tożsamość potwierdziły brytyjskie władze.

Władze Irlandii Północnej i premier Wielkiej Brytanii potępili przemoc i zaapelowali o spokój, podkreślając brak tolerancji dla takich zachowań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Setki protestujących, w tym wielu w maskach, zebrało się we wtorek w kilku miejscach w Belfaście - relacjonuje agencja AFP.

- Zaczęło przychodzić coraz więcej ludzi, zaczęli rzucać butelkami z benzyną - mówił Eemran, inżynier pochodzenia indyjskiego, który mieszka w Belfaście od nieco ponad roku.

Camila, 36-letnia Chilijka, która miesiąc temu przeprowadziła się do Belfastu, przyznała, że było to "przerażające". - Oczywiście, że nie jestem do tego przyzwyczajona. (...) Rozumiem gniew ludzi, ale są sposoby, żeby zareagować w sposób bardziej pokojowy - podkreśliła.

Irlandia Północna. Fala przemocy po ataku w Belfaście

Protesty przeciwko imigracji w przerodziły się w zamieszki po tym, jak w sieci opublikowano wezwania do reakcji na poniedziałkowy atak nożownika. Akt ten został uchwycony na nagraniu. Do wyjścia na ulice wzywał m.in. Elon Musk.

- Ludzie są podburzani przez osoby bez twarzy, które nic nie wiedzą o tym wspaniałym, tętniącym życiem miejscu. Nie dajcie się oszukać ani nabrać na "ludzi online" - podkreślił Jon Boutcher, komendant główny policji Irlandii Północnej.

Tłumy zamaskowanych mężczyzn podpalały budynki i pojazdy oraz blokowały drogi w samym Belfaście i okolicach. W mieście słychać było syreny, a w powietrzu krążyły policyjne śmigłowce.

Michelle O'Neill, pierwsza minister Irlandii Północnej, potępiła protesty i zaapelowała o spokój. "Grupy zamaskowanych mężczyzn podpalające domy to po prostu odrażające tchórzostwo" - napisała na platformie X. "To nie ma nic wspólnego ze społecznością. To jawny bandytyzm" - dodała.

"Atak w północnym Belfaście był haniebny i niesłuszny. Ale istnieją niebezpieczne próby wykorzystania tego do atakowania niewinnych ludzi, którzy po prostu próbują tu mieszkać, pracować i wychowywać swoje rodziny" - zaznaczyła O'Neill.

"Rasizm, zastraszanie i przemoc są złe, gdziekolwiek występują. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych ataków tej nocy. Nikt nie chce tego widzieć na naszych ulicach. Ponownie apeluję o spokój" - wezwała.

Atak nożownik w Belfaście. Podejrzanym 30-letni Sudańczyk

Zamieszki wybuchły kilka godzin po tym, jak policja oskarżyła 30-letniego azylanta z Sudanu o usiłowanie zabójstwa z użyciem noża. Podejrzany przebywa w areszcie, w środę ma stawić się przed sądem.

Początkowo nie ujawniono tożsamości 30-letniego mężczyzny. Gdy lider Partii Reform Nigel Farage oraz lider Restore Britain Rupert Lowe, zażądali podania szczegółów, resort spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii potwierdził, że to sudański uchodźca z pozwoleniem na pobyt ważnym do 2028 roku.

Szef policji Irlandii Północnej poinformował, że podejrzany przybył do Wielkiej Brytanii w 2023 r. przez Paryż i Dublin. Dodał, że "nie był on znany służbom".

Nożownik w akcji. Atak w Belfaście nagrał jeden ze świadków

Na nagraniu z Belfastu widać napastnika, który siedzi okrakiem na leżącej na ulicy ofierze i zadaje jej kilka ciosów nożem w głowę i szyję. Kilka osób próbuje interweniować, a jedna z kijem w ręku szarżuje na sprawcę, gdy przyjeżdża policja.

Ofiara to mężczyzna po czterdziestce. Został przewieziony do szpitala z poważnymi obrażeniami oczu oraz ranami ciętymi pleców i twarzy.

"Absolutnie nie toleruję takich odrażających scen przemocy na naszych ulicach. Moje myśli są przede wszystkim z ofiarą i dziękuję ratownikom, w tym osobom z zewnątrz, które interweniowały" - napisał na X premier Keir Starmer.

Przywódcy pięciu głównych partii politycznych w Irlandii Północnej wydali wspólne oświadczenie, potępiając atak. "W naszym społeczeństwie nie ma miejsca na tego rodzaju okrucieństwo" - przekazali.

Źródło: AFP





Czy Ziobrę czeka Trybunał Stanu? Trela: My nie możemy odpuścić Polsat News Polsat News