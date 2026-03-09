Gwałtowne powodzie w Australii. W wodzie czyha niebezpieczeństwo

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

W australijskim mieście Katherine gwałtowne powodzie sprowadziły nie tylko wodę, ale i potężne krokodyle. W związku z zagrożeniem w centrum miasta ewakuowano około tysiąca osób, a służby ratunkowe walczą z czasem, transportując mieszkańców i pacjentów lokalnego szpitala do Darwin.

Powódź w australijskim Katherine sprowadziła krokodyle, które pływają po ulicach miasta
Gwałtowne powodzie w Australii. Krokodyle pływają po ulicachJames D. MorganGetty Images

W skrócie

  • W australijskim mieście Katherine gwałtowne powodzie spowodowały pojawienie się krokodyli na ulicach i ewakuację około tysiąca osób.
  • Poziom rzeki Katherine osiągnął niemal 20 m, a ratownicy transportują mieszkańców oraz pacjentów lokalnego szpitala do Darwin.
  • Przyczyną dodatkowego zagrożenia są pływające krokodyle, wypływające ścieki i ryzyko skażenia wody pitnej.
Na boisku do futbolu australijskiego wczoraj w nocy pływał krokodyl różańcowy. To dodaje kolejny element zagrożenia do całej akcji sprzątania - powiedziała Joanna Holden, burmistrzyni miasta Katherine, położonego ok. 320 km na południowy wschód od stolicy regionu, Darwin.

Powódź w Australii. Służby ratunkowe ewakuują mieszkańców

Poziom rzeki Katherine osiągnął niemal 20 m, co jest najwyższym stanem od tragicznej powodzi z 1998 roku. Służby ratunkowe toczą walkę z czasem, ewakuując drogą lotniczą mieszkańców odciętych osad oraz pacjentów lokalnego szpitala do placówek w Darwin.

    Ratownicy są zszokowani lekkomyślnością części mieszkańców. Mimo że w mętnej wodzie czyhają drapieżniki, wciąż odnotowywane są przypadki ludzi próbujących pływać w wodzie powodziowej.

    Ulewy w Australii. "Krokodyle są wszędzie"

    "Krokodyle są absolutnie wszędzie, proszę nie wchodzić do wody" - apelował Shaun Gill, dowodzący akcją ratunkową.

    Terytorium Północne, słynące z dzikiej przyrody i parku Nitmiluk, w porze deszczowej często zmaga się z żywiołem. Obecne ulewy są jednak wyjątkowo gwałtowne, a oprócz gadów zagrożeniem są wypływające ścieki i skażenie ujęć wody pitnej.

