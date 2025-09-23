W skrócie Silne burze i ulewne deszcze nawiedziły południowe i północne regiony Włoch, wywołując powodzie błyskawiczne i podtopienia.

Na wyspach Ischia i Capri woda zalała ulice.

Wznowiono poszukiwania zaginionej niemieckiej turystki w Spigno Monferrato.

Władze lokalne ostrzegają przed kolejną falą opadów, która nawiedzi przede wszystkim północne Włochy.

Kolejny dzień Włochy zmagają się z potężnymi burzami i ulewami powodującymi podtopienia. Do tej pory dawały się one we znaki przede wszystkim mieszkańcom północnej części kraju. Teraz do prawdziwego oberwania chmury doszło również na bardziej na południu.

Ewakuowane szkoły, zalane radiowozy

Gwałtowna nawałnicę spadła krótko po godz. 8:30 na wyspie Ischia w prowincji Neapol. Tamtejsze ulice zamieniły się w rzeki, w wielu miejscach doszło do powodzi błyskawicznych.

W jednym z liceów woda całkowicie zalała salę lekcyjną. Nauczyciele zawiesili zajęcia i ewakuowali uczniów z budynku. Ewakuowano również drugą szkołę publiczną oraz prywatne przedszkole prowadzone przez siostry zakonne. Ewakuować trzeba było również tamtejszy ratusz.

Władze gminy Forio wezwały mieszkańców do pozostania w domach i ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W miejscowości Lacco Ameno rzeka wdarła się do miasta, podtapiając wiele samochodów.

W mieście Monterone woda zalała zaparkowane samochody, w tym dwa radiowozy karabinierów.

Jak powiedział cytowany przez telewizję Rai burmistrz miejscowości Forio d'Ischia, Stanislao Verde, nikt nie został ranny a miejscowa służba cywilna zajmuje się usuwaniem skutków powodzi błyskawicznych, ale też "przygotowujemy się na kolejną falę deszczu, spodziewaną w ciągu najbliższych kilku godzin".

Potężne ulewy doświadczyły również popularną wśród turystów wyspę Capri w Kampanii. Woda wlewała się do sklepów i magazynów oraz niektórych domów i atrakcji turystycznych.

Akcja ratunkowa trwa, szukają zaginionej turystki

Choć niszczycielskie burze pojawiły się również w południowej części Włoch, nie oznacza to, że ominęły północne regiony, które nawiedzały praktycznie nieprzerwanie od wielu dni.

We wtorek wznowiono poszukiwania zaginionej kobiety - niemieckiej turystki, która została porwana przez wodę w miejscowości Spigno Monferrato nieopodal Alessandrii. Doszło do tego wówczas, gdy nawałnica spadła w poniedziałek na tamtejszy kemping.

W mieście Meda w Lombardii ratownicy podjęli na pokład matkę z dzieckiem, którzy scronili się na dachu zatopionego samochodu. Nagranie opublikowała na swoim profilu w serwisie X włoska służba ratunkowa Vigili del Fuoco:

Od poniedziałku strażacy na północnym zachodzie w związku z burzami i ulewami interweniowali ponad 600 razy. W samej Lombardii w ciągu doby interweniowano 470 razy, przede wszystkim w rejonie Mediolanu, Monza Brianza i Como. Na miejscu działa tam 390 strażaków w 130 pojazdach.

Wiele wskazuje na to, że strażacy i ratownicy będą mieli jeszcze dużo pracy, ponieważ ulewy znowu się pojawią w wielu miejscach.

Niekończące się ulewy we Włoszech

Włoscy synoptycy w najbliższych godzinach spodziewają się dalszych intensywnych opadów deszczu, przede wszystkim na północy. We wtorek tamtejsze miejscowości będą najbardziej zagrożone powodziami błyskawicznymi.

Specjaliści ostrzegają przed burzami, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas nad jednym obszarem, powodując znaczące sumy opadów. W wielu miejscach z tego powodu może dochodzić do utrudnień w ruchu drogowym i na terenach zurbanizowanych, zwłaszcza doświadczonych wcześniejszymi podtopieniami.

W Kampanii tamtejsza ochrona cywilna przedłużyła o kolejne 24 godziny obowiązujący tam żółty alert pogodowy w związku z opadami deszczu oraz burzami.

Prezydent regionu Liguria Marco Bucci podkreślił, że "nie jesteśmy przygotowani na 400 litrów deszczu na metr kwadratowy w ciągu jednej nocy". Podkreślił, że potrzebne jest przygotowanie odpowiedniego planu działania w takiej sytuacji, tym bardziej że nawet przy użyciu najnowocześniejszych technologii nie da się tak wielkich opadów opanować.

Źródło: ANSA, Rainews.it, Ilmeteo.it

