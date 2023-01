We wtorek sąd w Glasgow orzekł, że 31-letnia Isla Bryson jest winna dwóch gwałtów na kobietach, których dokonała w 2016 i 2019 roku jako mężczyzna Adam Graham. Według mediów Bryson obecnie prawdopodobnie przebywa w kobiecym więzieniu Stirling w indywidualnej celi.

Ogromne kontrowersje budzi jednak to, że po ogłoszeniu wymiaru kary - co nastąpi za miesiąc - miałaby odsiadywać wyrok w normalnej celi z innymi więźniarkami. Według własnej relacji Graham zaczął podejrzewać, że jest osobą transseksualną w wieku czterech lat, lecz proces zmiany płci podjął dopiero w 2020 roku, już po tym jak został aresztowany za gwałt. Proces ten nie został jeszcze zakończony - nadal przechodzi kurację hormonalną, a operację ma dopiero w planie.

Jednak twierdzenia o odczuwanej od dawna transseksualności podważa jego żona, z którą w środę rozmawiał dziennik "Daily Mail". Shonna Graham powiedziała, że jej mąż nigdy nic nie wspomniał, że czuje, by był w niewłaściwym ciele i cały jego rzekomy transseksualizm jest jedynie próbą dostania łagodniejszego wyroku i trafienia do lżejszego, kobiecego więzienia.

Ostrzegła też, że Graham/Bryson może tam dokonywać kolejnych napaści na kobiety, bo leży to w jego naturze - pierwszego gwałtu dopuścił się niedługo po ślubie. Sprawa ta jest teraz wskazywana jako przykład, do czego może prowadzić ustawa o uznaniu płci, którą pod koniec grudnia przyjął szkocki parlament, jeśli weszłaby ona w życie.

Dokument przewiduje, że do korekty płci nie będzie już potrzebne orzeczenie lekarskie o dysforii płciowej, czyli niezgodności płci biologicznej z odczuwaną, lecz wystarczy do tego własna deklaracja. Minimalny okres życia z dysforią potrzebny do uzyskania prawnej korekty płci miałby zostać obniżony z dwóch lat do trzech miesięcy.