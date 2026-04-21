Ostrzeżenie przed suszą prefekt regionu Gwadelupa ogłosił w poniedziałek. Swoim zasięgiem alert objął Grande-Terre, czyli wschodnią część wyspy Gwadelupa - największej wyspy archipelagu - oraz Desirade, czyli wyspę leżącą na wschód od Grande-Terre. Tym samym zarządzenie obowiązuje w mniej więcej połowie zamorskiego departamentu Francji.

Na Gwadelupie brakuje wody. Mieszkańcy muszą ją oszczędzać

Komunikat wydano z powodu wyraźnego pogorszenia się stanu wód gruntowych.

Na terenach objętych alertem wprowadzono szereg ograniczeń w korzystaniu z wodnych zasobów. Od poniedziałku mieszkający w tych rejonach ludzie mają zakaz:

napełniania przydomowych basenów ;

mycia prywatnych pojazdów (można to robić jedynie w myjni);

podlewania trawników i kwiatów ;

mycia ścieżek lub tarasów.

W dalszym ciągu możliwe będzie podlewanie warzywników, jednak tylko między godz. 20:00 a północą.

W reszcie Gwadelupy, z wyjątkiem wyspy Marie Galante, obowiązuje stan ostrzegawczy ze względu na suszę. Tam ograniczenia w zużyciu wody nie obowiązują, jednak mieszkańców mimo wszystko również zachęca się do jej oszczędzania.

Dotychczasowe ulewy nie wystarczyły. Potrzebują tygodni deszczu

Susza nastała na Gwadelupie mimo intensywnych opadów deszczu, które przetoczyły się przez ten rejon Karaibów.

W rejonie archipelagu od 13 kwietnia padał deszcz, miejscami intensywnie, zwłaszcza w górzystym regionie Basse-Terre. Lokalnie suma opadów tego dnia wyniosła 100-150 litrów wody na metr kwadratowy.

Równie silne ulewy nawiedziły te francuskie wyspy w kilku kolejnych dniach. W sobotę w rejonie La Soufriere zanotowano opady w wysokości 169 litrów wody na metr kwadratowy.

Deszcze ustały w poniedziałek i według miejscowych synoptyków teraz przeważnie będzie spokojnie - informuje serwis France-Antilles. Lokalne deszcze nie będą już tak intensywne jak w ostatnim czasie

Według prefektury regionu niedobory wody będą się utrzymywać w najbliższym czasie, nawet pomimo powrotu opadów do niektórych miejsc. Całkowite uzupełnienie braków wymagałoby "kilku tygodni "efektywnych" opadów" - napisano w komunikacie.

Problemy z wodą pitną na Gwadelupie nie są niczym nowym. Od lat okresowo prefekt nakazuje ograniczenie jej zużycia. Nie pomaga też zły stan infrastruktury wodociągowej na wyspach. W raporcie z marca 2024 roku eksperci ONZ szacowali, że przez nieszczelne instalacje marnuje się ponad 60 proc. wody na tych wyspach.

Źródło: "Le Parisien", La1ere, Franceantilles

