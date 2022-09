O gwałtownym wzroście nienawistnych tweetów naukowcy poinformowali na podstawie analizy czterech miliardów wpisów, zlokalizowanych w USA. Do badania został wybrany Twitter, ponieważ jest on używany przez co piątego Amerykanina.

"Bardziej agresywne zachowania, gdy na zewnątrz jest za zimno lub za gorąco"

Jak przekazano w badaniach, gdy temperatura wzrosła powyżej 42 stopni Celsjusza liczba tweetów o charakterze rasistowskim, mizoginistycznym i homofobicznym wzrosła do 22 procent. W przypadku niższych wskazań termometrów, poniżej -3 stopni, wzrost był na poziomie 12 proc.

- Odkryliśmy, że liczba nienawistnych tweetów wzrasta poza strefą komfortu klimatycznego. Ludzie wykazują bardziej agresywne zachowanie w sieci, gdy na zewnątrz jest albo za zimno, albo za gorąco - przekazała główna autorka badań przeprowadzonych przez The Lancet Planetary Health, Annika Stechemesser.

Temperatura 15-18 stopni najbardziej optymalna

Najmniejsza liczba obraźliwych wiadomości pojawiała się, gdy temperatura wynosiła 15-18 stopni C. Gdy natomiast wskazania termometrów osiągały wartości poniżej 12 stopni lub podnosiły się powyżej 21 stopni, liczba obraźliwych wpisów zaczynała rosnąć - najintensywniej w najbardziej ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Prowokacyjne tweety miały pojawiać się we wszystkich strefach klimatycznych, niezależnie od czynników takich jak dochód czy poglądy polityczne lub religijne.

Użytkownicy narażeni na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego

Na podstawie wskazań w sondażach okazuje się, że czterech na dziesięciu Amerykanów doświadczyło jakiejś formy nękania w internecie, które może skutkować różnymi dolegliwościami - od lęku i depresji po samookaleczanie.

Także prawie trzy czwarte kobiet na całym świecie przyznało, że były narażone na przemoc w sieci - wynika z jednego z badań ONZ. Jedna na cztery czarnoskóre Amerykanki zgłosiła, że doświadczyła nękania na tle rasowym.

- Stanie się celem ataku pod kątem mowy nienawiści w internecie jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia psychicznego ludzi - tłumaczyła Stechemesser. - Jak mówi nam literatura psychologiczna, nienawiść w internecie może pogorszyć stan zdrowia psychicznego, szczególnie w przypadku młodych ludzi i grup zmarginalizowanych - mówiła badaczka.