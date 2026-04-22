W skrócie Według ustaleń Politico w Białym Domu powstała lista krajów NATO podzielonych na "grzeczne i niegrzeczne" państwa, wśród których Polska i Rumunia mogą być największymi wygranymi.

Nie ujawniono, jakie konkretne konsekwencje lub względy czekają państwa z obu grup, ale jedną z możliwości jest relokacja amerykańskich żołnierzy pomiędzy krajami Europy.

Dwóch przedstawicieli europejskich władz stwierdziło, że USA mogą przenieść żołnierzy, ćwiczenia wojskowe lub sprzedaż broni od "niegrzecznych" sojuszników do tych uznanych za "grzecznych".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Spis, który powstał przed niedawną wizytą sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego w Waszyngtonie, zawiera informacje o wkładzie sojuszników w NATO i dzieli ich na grupy - przekazało trzech dyplomatów europejskich i źródło w Pentagonie.

Politico podkreśliło, że jest to najnowszy sygnał świadczący o tym, że Donald Trump zamierza zrealizować swoje groźby względem krajów, które nie spełniają jego życzeń. Jest to też kolejny punkt nacisku na Sojusz.

Donald Trump dzieli sojuszników. Lista "grzecznych i niegrzecznych" krajów

W grudniu szef Pentagonu Pete Hegseth mówił, że "modelowi sojusznicy, którzy się mobilizują, tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inne będą cieszyły się się naszymi specjalnymi względami". - Sojusznicy, którzy nadal nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zbiorowej obrony, zmierzą się z konsekwencjami - dodał.

- Biały Dom ma dokument z niegrzecznymi i grzecznymi sojusznikami, więc myślę, że to jest podobne myślenie - ocenił europejski dyplomata.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zastanawia się, jak ukarać sojuszników, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem - zaznaczył portal.

- Podczas gdy USA od zawsze są z naszymi tak zwanymi sojusznikami, kraje, których bronimy tysiącami żołnierzy nie są z nami podczas operacji Epicka Furia - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly, odnosząc się do wojny z Iranem.

Najwięksi wygrani spośród krajów NATO. Wskazują m.in. Polskę

Władze nie ujawniły, z jakimi konsekwencjami mogą mierzyć się sojusznicy ani na jakie względy mogą liczyć. Jedną z możliwości jest przemieszczenie amerykańskich sił. Według Politico najpewniej może to obejmować relokację żołnierzy z jednego kraju europejskiego do drugiego. Byłoby to kosztowne i czasochłonne - zauważył serwis.

Portal napisał, że wśród największych wygranych mogą się znaleźć Polska i Rumunia, ponieważ Trump ma do nich dobre nastawienie i są to kraje, które chętnie przyjęłyby więcej żołnierzy.

Dwóch przedstawicieli europejskich władz przekazało, że USA mogą odebrać żołnierzy, wspólne ćwiczenia albo sprzedaż broni "niegrzecznym" sojusznikom i dać je sojusznikom, które uważają za "grzecznych".

Daje to też Trumpowi narzędzia do rozróżniania członków Sojuszu między tymi, którzy wspierali działania USA w Iranie - takie jak zakończenie blokady cieśniny Ormuz i umożliwienie korzystania z baz - i tymi, którzy tego nie robili.

Podczas gdy Hiszpania, Wielka Brytania i Francja odrzuciły amerykańskie prośby o pomoc albo wstrzymywały się z ich realizacją, Rumunia i kilka mniejszych państw pozwoliły USA na korzystanie ze swoich baz lotniczych. Również Bułgaria po cichu wspierała amerykańską logistykę na Bliskim Wschodzie - podał serwis Politico.

