- Obecny stan zdrowia pacjenta jest uważany za krytyczny - stwierdziła grupa lekarzy zajmujących się byłym prezydentem. Jak wyjaśnili, szpital więzienny, w którym przebywa Saakaszwili, "nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb medycznych".

Przywódca Gruzji w latach 2004-2007 i 2008-2013 przebywa w więziennej placówce w stolicy kraju od 8 listopada. Odmówił jednak leczenia, utrzymując, że został "przewieziony podstępem", aby "fizycznie go zniszczyć na polecenie Putina".



Saakaszwili pozbawiony wolności tuż po powrocie do Gruzji

1 października Saakaszwili wrócił do Gruzji, by - jak mówił - zmobilizować swoich zwolenników do udziału w wyborach samorządowych. Tego samego dnia został zatrzymany i osadzony w więzieniu, a obecne władze zapowiedziały, że nie może on liczyć ani na ułaskawienie, ani na ekstradycję na Ukrainę.



Polityk wrócił do Gruzji pomimo ciążących na nim prawomocnych wyroków więzienia. Został tam skazany za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu. On sam uważa, że sprawy karne wobec niego, wszczęte po dojściu do władzy oponentów z partii Gruzińskie Marzenie, są motywowane politycznie.



Po zatrzymaniu Saakaszwili rozpoczął głodówkę protestacyjną w więzieniu w Rustawi; uważa się za więźnia politycznego.

