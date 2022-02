Andrzej Duda wylądował w Tbilisi w drodze do Pekinu. W czwartek wieczorem w stolicy Gruzji spotkał się z prezydent tego kraju.

Prezydent RP na wspólnej konferencji po spotkaniu dziękował prezydent Gruzji za to, że odbyli konsultacje w sprawie sytuacji w Europie, sytuacji wokół Ukrainy. Jak podkreślił, to sytuacja, "która emanuje na porządek całego świata".

Prezydent dziękował Zurabiszwili za to, że mógł się z nią podzielić wiedzą i spojrzeniem "z tej drugiej strony Ukrainy". "O ile Gruzja jest po stronie wschodniej Ukrainy, to Polska jest bezpośrednio po stronie zachodniej. Ukraina to nasz sąsiad, dlatego z ogromnym niepokojem patrzymy na tę sytuację, która tam się dzieje" - podkreślił Duda.

Reklama