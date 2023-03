W środę w Tbilisi - stolicy Gruzji - zjawiło się co najmniej kilka tysięcy demonstrantów. To szacunki z godz. 17:00, wieczorem ich liczba zwiększyła się prawdopodobnie do kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy. Opozycja wzywała Gruzinów, by w akcie sprzeciwu zbierali się przed parlamentem, lecz kilkaset osób próbowało dostać się na jego teren, forsując zabezpieczenia.

Protesty w Gruzji. Policja rozpędza tłum armatkami wodnymi

Uczestnicy protestów obawiają się, że przyjęcie prawa o "zagranicznych agentach" - zwanego oficjalnie "o przejrzystości finansowania zagranicznego" - oddali ich od członkostwa w UE oraz NATO, a jednocześnie przybliży do rosyjskiego autorytaryzmu.

Policja około godz. 20:30 polskiego czasu nakazała rozejście się - podała AFP. Na nagraniach w sieci widać, że metody stosowane przez funkcjonariuszy powodują obrażenia u protestujących obywateli.