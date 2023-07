- Jest coś takiego jak przesmyk suwalski. Jeśli coś by się stało, ten korytarz będzie nam bardzo potrzebny - powiedział rosyjski wojskowy Andriej Kartapołow, nawiązując do bojowników Grupy Wagnera, którzy mają znajdować się na Białorusi. Według generała najemnicy trafili tam nie tylko po to, by szkolić białoruskich żołnierzy. - Siły uderzeniowe są gotowe, by zająć ten korytarz w przeciągu godzin - zapewnił Kartapołow.