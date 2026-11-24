W skrócie Rosyjskie samoloty wojskowe wleciały w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej nad Morzem Wschodnim, zbliżając się do wyspy Ulleungdo.

Południowokoreańskie wojsko poderwało myśliwce w celu przeprowadzenia manewrów taktycznych, jednak rosyjskie maszyny nie naruszyły suwerennej przestrzeni powietrznej.

Władze wysłały alert tekstowy wzywający mieszkańców wyspy Ulleungdo do szukania schronienia, który został odwołany po kilku minutach.

W komunikacie alarmowym błędnie wskazano na podejrzane obiekty północnokoreańskie, co wywołało zamieszanie.

Moskwa nie uznaje południowokoreańskiej strefy identyfikacji, twierdząc, że nie ma ona podstaw w prawie międzynarodowym i odmawia Seulowi prawa do kontroli.

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"Dziś rano kilka rosyjskich samolotów wojskowych wleciało w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ) nad Morzem Wschodnim (Morzem Japońskim - red.) i zbliżyło się do wyspy Ulleungdo" - poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS).

Wojsko zaznaczyło, że rosyjskie jednostki zostały wykryte jeszcze przed ich wejściem do KADIZ, w związku z czym poderwało myśliwce sił powietrznych, by podjąć "manewry taktyczne" na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. JCS podkreśliło, że przestrzeń powietrzna kraju nie została naruszona.

W związku z incydentem ministerstwo spraw wewnętrznych wysłało alert tekstowy, wzywając mieszkańców wyspy Ulleungdo do schronienia się w budynkach lub pod ziemią. Został on odwołany po kilku minutach.

Jak podaje agencja Yonhap w komunikacie odwołującym alarm, wysłanym przez władze prowincji Gyeongsang Północny, błędnie wskazano na "podejrzane obiekty północnokoreańskie", co wywołało zamieszanie.

Rosyjskie samoloty wojskowe wtargnęły do strefy KADIZ

Wtargnięcia rosyjskich samolotów do strefy KADIZ zdarzają się regularnie - podobny incydent miał miejsce tydzień wcześniej. Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej jest jednak sytuacją wyjątkową - podkreśla południowokoreańska agencja.

Strefa identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) to obszar wyznaczony w celu wczesnego wykrywania obcych samolotów wojskowych zbliżających się do granic państwa.

ADIZ nie jest tożsama z suwerenną przestrzenią powietrzną, której naruszenie stanowiłoby akt agresji, a wlot w tę strefę nie łamie prawa międzynarodowego. Międzynarodowym zwyczajem jest jednak wcześniejsze zgłaszanie planu lotu władzom danego kraju.

Moskwa nie uznaje jednak południowokoreańskiej ADIZ, twierdzi bowiem, że nie ma ona podstaw w prawie międzynarodowym, i odmawia Seulowi prawa do kontroli w tej strefie.



