Grupa rosyjskich dezerterów nie stanie przed sądem. Deputowany Dumy podał powód

Oprac.: Marta Stępień Świat

Mężczyźni z Irbitu w Rosji, którzy zostali zmobilizowani do wojny w Ukrainie, a potem zdezerterowali, ostatecznie nie staną przed sądem. Powód podał deputowany Dumy Maksym Iwanow. - Mężczyźni nie będą pociągnięci do odpowiedzialności, dopóki są. Dano im ostatnie ostrzeżenie - stwierdził Iwanow i dodał, że z oskarżonymi przeprowadzono "prewencyjne rozmowy". Wcześniej żony zmobilizowanych domagały się powrotu mężów do domu. Im także wyjaśniono, że "idą w złym kierunku".

Zdjęcie Grupę zmobilizowanych z Rosji oskarżono o dezercję. Nie staną przed sądem / OLGA MALTSEVA / AFP / East News