Grupa Polaków utknęła w Pakistanie. Rzecznik MSZ: Jest z nimi kontakt

Rzecznik MSZ Paweł Wroński podkreślił, że ta grupa kilkunastu Polaków dostała zalecenie, by z powodu niepewnej sytuacji pozostać w hotelu . - Jest z nimi kontakt, są bezpieczni. Z lotniska w Karaczi nie latają na razie samoloty do Europy z powodu wymiany ognia. Oni twierdzą, że organizator każe im zapłacić za hotel - przekazał.

Zaznaczył, że MSZ od dłuższego już czasu ostrzega przed wylotem do Pakistanu. Mimo to - podkreślił - grupa Polaków się tam udała. Apelował o stosowanie się do ostrzeżeń, a do tych z Polaków, którzy w Pakistanie przebywają - o stosowanie się do poleceń placówek dyplomatycznych.