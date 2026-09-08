Grupa państw ogłosiła sankcje na izraelskich osadników. Wśród nich Polska

Jan Nalepa

Jan Nalepa

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Dwanaście krajów, w tym Polska, Wielka Brytania, Kanada i Francja ogłosiło, że nałożą sankcje na handel z izraelskimi osadnikami na Zachodnim Brzegu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na okupowanym terytorium. Szef brytyjskiego MSZ oskarżył nawet Izrael o "przymykanie oczu" na "czystki etniczne".

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Grupa żołnierzy przy wojskowym pojeździe, flaga Izraela i twarz mężczyzny w garniturze na wycinku.
12 państw, w tym Polska, ogłosiły sankcje na Izraelczyków. Powodem ataki osadników na PalestyńczykówJAAFAR ASHTIYEH/ JENS SCHLUTER/ AFP/East NewsAFP

We wtorek dwanaście krajów ogłosiło, że nałożą sankcje na handel z izraelskimi osadami na Zachodnim Brzegu.

"Dzisiaj Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania potwierdzają zamiar wprowadzenia krajowych i/lub poparcia europejskich ograniczeń w handlu towarami z osadami, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego" - oświadczyli ministrowie spraw zagranicznych tych państw we wspólnym oświadczeniu.

"Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu towarów pochodzących z nielegalnych izraelskich osad na okupowanym Zachodnim Brzegu" - poinformował szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband.

Co więcej oskarżył Izrael o "przymykanie oczu" na, jak to nazwał, "czystki etniczne" dokonywane przez osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu.

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Sankcje na osadników z Izraela. Powodem przemoc wobec Palestyńczyków

"Działania rządu Binjamina Netanjahu na Zachodnim Brzegu podważają możliwość rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw - stwierdziło 12 ministrów. "Sytuacja gwałtownie się pogarsza w obliczu bezprecedensowego poziomu ekspansji przemocy ze strony osadników" - przekazano.

Zaapelowali, by natychmiast wstrzymano się z budową nowych osiedli. Domagają się też wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych szerzenia przemocy na Zachodnim Brzegu oraz rozszerzania cywilnych uprawnień administracyjnych dla Palestyńczyków.

Dwa z wymienionych państwa - Irlandia i Hiszpania - już wcześniej podjęły działania przeciwko handlowi z izraelskimi osadami. Z kolei Francja od tygodni naciska na Unię Europejską, by podjęła podobną decyzję, jednak niektóre państwa członkowskie wyraziły sprzeciw. Unia jest głównym partnerem handlowym Izraela.

Izrael okupuje Zachodni Brzeg Jordanu od 1967 roku, gdzie obok około trzech milionów Palestyńczyków mieszka ponad 500 tys. osadników.

Źródło: AFP

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