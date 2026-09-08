Grupa państw ogłosiła sankcje na izraelskich osadników. Jerozolima reaguje

W skrócie Dwanaście krajów, w tym Polska, Wielka Brytania, Kanada i Francja, zapowiedziało sankcje dotyczące handlu z izraelskimi osadnikami na Zachodnim Brzegu.

Sankcje są reakcją na wzrost ataków na palestyńskie wioski na terenach okupowanych.

Szef brytyjskiego MSZ zarzucił Jerozolimie ignorowanie przypadków czystek etnicznych, na co strona izraelska odpowiedziała zamknięciem brytyjskiego konsulatu i zakazem wjazdu dla 12 Brytyjczyków.

Ministrowie 12 państw domagają się wstrzymania budowy nowych izraelskich osiedli oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych przemocy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

We wtorek dwanaście krajów ogłosiło, że nałożą sankcje na handel z izraelskimi osadami na Zachodnim Brzegu.

"Dzisiaj Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania potwierdzają zamiar wprowadzenia krajowych i/lub poparcia europejskich ograniczeń w handlu towarami z osadami, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego" - oświadczyli ministrowie spraw zagranicznych tych państw we wspólnym oświadczeniu.

"Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu towarów pochodzących z nielegalnych izraelskich osad na okupowanym Zachodnim Brzegu" - poinformował szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband.

Co więcej oskarżył Izrael o "przymykanie oczu" na, jak to nazwał, "czystki etniczne" dokonywane przez osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu.

W reakcji na te słowa szef MSZ Izraela ogłosił zamknięcie brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie. Decyzją Gideona Saara 12 Brytyjczyków dostało zakaz wjazdu do kraju. Co więcej, Wielka Brytania nie będzie mógł już dalej uczestniczyć w koordynowanej przez USA misji koordynacyjnej w Strefie Gazy.

Sankcje na osadników z Izraela. Powodem przemoc wobec Palestyńczyków

"Działania rządu Binjamina Netanjahu na Zachodnim Brzegu podważają możliwość rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw - stwierdziło 12 ministrów. "Sytuacja gwałtownie się pogarsza w obliczu bezprecedensowego poziomu ekspansji przemocy ze strony osadników" - przekazano.

Zaapelowali, by natychmiast wstrzymano się z budową nowych osiedli. Domagają się też wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych szerzenia przemocy na Zachodnim Brzegu oraz rozszerzania cywilnych uprawnień administracyjnych dla Palestyńczyków.

Dwa z wymienionych państwa - Irlandia i Hiszpania - już wcześniej podjęły działania przeciwko handlowi z izraelskimi osadami. Z kolei Francja od tygodni naciska na Unię Europejską, by podjęła podobną decyzję, jednak niektóre państwa członkowskie wyraziły sprzeciw. Unia jest głównym partnerem handlowym Izraela.

Izrael okupuje Zachodni Brzeg Jordanu od 1967 roku, gdzie obok około trzech milionów Palestyńczyków mieszka ponad 500 tys. osadników.

Źródło: AFP



