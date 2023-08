Grupa migrantów pobiła policjantów. Władze chcą, by na ulice wyszło wojsko

Włochy: Imigranci pobili policjantów. "Jesteśmy bezsilni"

- W takich sytuacjach musimy ściągać do pomocy wszystkie okoliczne radiowozy, co osłabia ochronę innych miejsc - dodał Di Lorenzo. Rozwiązaniem byłoby, zdaniem Di Lorenzo, wyposażenie w paralizatory wszystkich załóg radiowozów policyjnych.

Przewodniczący szóstej dzielnicy Turynu Valerio Lomanto, ocenił, że "drogi muszą być kontrolowane przez wojsko, tak jak miało to miejsce kiedyś i jak to się dzieje obecnie w innych włoskich miastach". - Powtarzam to od półtora roku: rejon Clessidra przy Corso Giulio Cesare, aż do Piazza Foroni, jest kontrolowany przez nigeryjską mafię - przekazał.