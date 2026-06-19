Groźny wypadek w Wielkiej Brytanii. Zderzenie dwóch pociągów pasażerskich

W skrócie W okolicach miejscowości położonej około 100 kilometrów od Londynu doszło do poważnego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich.

Według doniesień służby ratownicze, w tym śmigłowiec oraz zespoły reagowania, są obecne na miejscu, a wszystkie połączenia kolejowe między Luton i Bedford zostały wstrzymane.

Do sytuacji odniosła się brytyjska minister transportu i rzecznik Krajowego Związku Pracowników Kolei, Żeglugi i Transportu, wyrażając zaniepokojenie i wdzięczność służbom za działania na miejscu.

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W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widać na nich, że doszło do zderzenia pociągów znajdujących się na jednym torze - jeden z nich uderzył w tył drugiego.

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Na ten moment służby nie potwierdziły oficjalnie doniesień o rannych, których według mediów może być nawet kilkudziesięciu, wiadomo jednak, że na miejscu zdarzenia trwa szeroko zakrojona akcja.

Zderzenie pociągów pod Londynem. Trwa akcja służb

"Wysłaliśmy szereg środków ratowniczych, w tym śmigłowiec ratunkowy oraz nasz zespół reagowania w strefach zagrożenia, na miejsce poważnego zdarzenia na linii kolejowej na południe od Bedford. Zalecamy mieszkańcom omijanie tego obszaru" - przekazano w oświadczeniu służb ratowniczych wschodniej Anglii.

Także straż pożarna i służba ratownicza hrabstwa Bedfordshire potwierdziły, że otrzymały zgłoszenie na temat tego zdarzenia. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców i bliskich osób, które podróżowały pociągami, aby nie zbliżały się do miejsca zderzenia.

Operator kolejowy East Midlands Railway poinformował z kolei, że do końca dnia nie będzie w stanie ponownie uruchomić połączeń do i z Londynu. Zablokowane mają być także wszystkie linie między Luton i Bedford.

Bedford. Zderzenie pociągów pasażerskich

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się Heidi Alexander, brytyjska minister transportu.

"Z głębokim zaniepokojeniem przyjęłam doniesienia o zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich należących do East Midlands Railway" - napisała w poście opublikowanym na platformie X.

"Jestem głęboko wdzięczna służbom ratowniczym, które są na miejscu zdarzenia i udzielają pomocy poszkodowanym. Współpracujemy z przedstawicielami branży kolejowej i lokalnymi partnerami, aby jak najszybciej zapewnić wsparcie pasażerom" - zapewniła przedstawicielka brytyjskiego rządu.

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Doniesienia na temat zderzenia skomentował także rzecznik Krajowego Związku Pracowników Kolei, Żeglugi i Transportu. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o zderzeniu pociągów między Bedford a Luton oraz o poważnych obrażeniach odniesionych przez część personelu i pasażerów - powiedział.

Źródła: Reuters, BBC





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