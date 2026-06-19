Groźny wypadek w Wielkiej Brytanii. Zderzenie dwóch pociągów pasażerskich
Około 100 kilometrów od Londynu, na południe od Bedford, doszło do poważnego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich. Służby nie informują na razie na temat liczby poszkodowanych, ale media donoszą, że może ich być nawet kilkadziesiąt. Na miejscu trwa akcja służb.
W skrócie
- W okolicach miejscowości położonej około 100 kilometrów od Londynu doszło do poważnego zderzenia dwóch pociągów pasażerskich.
- Według doniesień służby ratownicze, w tym śmigłowiec oraz zespoły reagowania, są obecne na miejscu, a wszystkie połączenia kolejowe między Luton i Bedford zostały wstrzymane.
- Do sytuacji odniosła się brytyjska minister transportu i rzecznik Krajowego Związku Pracowników Kolei, Żeglugi i Transportu, wyrażając zaniepokojenie i wdzięczność służbom za działania na miejscu.
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W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widać na nich, że doszło do zderzenia pociągów znajdujących się na jednym torze - jeden z nich uderzył w tył drugiego.
Na ten moment służby nie potwierdziły oficjalnie doniesień o rannych, których według mediów może być nawet kilkudziesięciu, wiadomo jednak, że na miejscu zdarzenia trwa szeroko zakrojona akcja.
Zderzenie pociągów pod Londynem. Trwa akcja służb
"Wysłaliśmy szereg środków ratowniczych, w tym śmigłowiec ratunkowy oraz nasz zespół reagowania w strefach zagrożenia, na miejsce poważnego zdarzenia na linii kolejowej na południe od Bedford. Zalecamy mieszkańcom omijanie tego obszaru" - przekazano w oświadczeniu służb ratowniczych wschodniej Anglii.
Także straż pożarna i służba ratownicza hrabstwa Bedfordshire potwierdziły, że otrzymały zgłoszenie na temat tego zdarzenia. Funkcjonariusze zaapelowali do mieszkańców i bliskich osób, które podróżowały pociągami, aby nie zbliżały się do miejsca zderzenia.
Operator kolejowy East Midlands Railway poinformował z kolei, że do końca dnia nie będzie w stanie ponownie uruchomić połączeń do i z Londynu. Zablokowane mają być także wszystkie linie między Luton i Bedford.
Bedford. Zderzenie pociągów pasażerskich
Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się Heidi Alexander, brytyjska minister transportu.
"Z głębokim zaniepokojeniem przyjęłam doniesienia o zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich należących do East Midlands Railway" - napisała w poście opublikowanym na platformie X.
"Jestem głęboko wdzięczna służbom ratowniczym, które są na miejscu zdarzenia i udzielają pomocy poszkodowanym. Współpracujemy z przedstawicielami branży kolejowej i lokalnymi partnerami, aby jak najszybciej zapewnić wsparcie pasażerom" - zapewniła przedstawicielka brytyjskiego rządu.
Doniesienia na temat zderzenia skomentował także rzecznik Krajowego Związku Pracowników Kolei, Żeglugi i Transportu. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o zderzeniu pociągów między Bedford a Luton oraz o poważnych obrażeniach odniesionych przez część personelu i pasażerów - powiedział.
Źródła: Reuters, BBC