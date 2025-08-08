Groźny wypadek w Egipcie. Rannych kilkanaście osób, w tym Polacy
16 osób zostało rannych w wyniku zderzenia trzech pojazdów w Egipcie. Wśród poszkodowanych jest czteroosobowa rodzina z Polski - informują egipskie media. Do wypadku doszło na trasie między miejscowościami Marsa Alam i Al-Kusajr.
W zdarzeniu, które miało miejsce w czwartek wieczorem, uczestniczyły trzy pojazdy: minibus, samochód osobowy oraz auto terenowe. Przyczyna wypadku jest wyjaśniana przez miejscowe służby.
Zderzenie trzech pojazdów w Egipcie. Polacy wśród rannych
Portal Cairo24 przekazał, że na skutek wypadku rannych zostało w sumie 16 osób - sześcioro Egipcjan, czworo Niemców, czworo Polaków oraz dwie osoby, których tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. Obrażenia odniosło dwoje dzieci - najmłodsze ma pięć lat, a najstarsze 12.
"Z wstępnych informacji wynika, że poszkodowani obywatele Polski to czteroosobowa rodzina w wieku od 12 do 41 lat. To Ilona, Michał, Mikołaj i Konrad" - przekazał serwis hurghada24.pl.
Poszkodowanych przetransportowano karetkami pogotowia do szpitala w Al-Kusajr i kliniki w Port Ghalib.
Wypadek busa w Egipcie. Zginęło dwoje Polaków
To już drugi poważny wypadek komunikacyjny w Egipcie z udziałem Polaków w ostatnich dniach.
Przypomnijmy, że 29 lipca doszło do dachowania busa z polskimi turystami. Zdarzenie również miało miejsce w rejonie Marsa Alam.
W wypadku zginęła 41-letnia lekarka z Polski oraz jej siedmioletni synek. Mąż i córka kobiety zostali ranni.