W zdarzeniu, które miało miejsce w czwartek wieczorem, uczestniczyły trzy pojazdy: minibus, samochód osobowy oraz auto terenowe. Przyczyna wypadku jest wyjaśniana przez miejscowe służby.

Zderzenie trzech pojazdów w Egipcie. Polacy wśród rannych

Portal Cairo24 przekazał, że na skutek wypadku rannych zostało w sumie 16 osób - sześcioro Egipcjan, czworo Niemców, czworo Polaków oraz dwie osoby, których tożsamość nie została jeszcze potwierdzona. Obrażenia odniosło dwoje dzieci - najmłodsze ma pięć lat, a najstarsze 12.

"Z wstępnych informacji wynika, że poszkodowani obywatele Polski to czteroosobowa rodzina w wieku od 12 do 41 lat. To Ilona, Michał, Mikołaj i Konrad" - przekazał serwis hurghada24.pl.

Poszkodowanych przetransportowano karetkami pogotowia do szpitala w Al-Kusajr i kliniki w Port Ghalib.

Wypadek busa w Egipcie. Zginęło dwoje Polaków

To już drugi poważny wypadek komunikacyjny w Egipcie z udziałem Polaków w ostatnich dniach.

Przypomnijmy, że 29 lipca doszło do dachowania busa z polskimi turystami. Zdarzenie również miało miejsce w rejonie Marsa Alam.

W wypadku zginęła 41-letnia lekarka z Polski oraz jej siedmioletni synek. Mąż i córka kobiety zostali ranni.

"Polityczny WF": Absurdalne dotacje z KPO. Szykuje się pożar w rządzie? interia INTERIA.PL