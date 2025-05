Groźny wypadek na morzu. Niebezpieczny ładunek w wodzie, służby alarmują

Podczas sztormu na Morzu Arabskim doszło do wypadku liberyjskiego statku towarowego. Kontenerowiec przechylił się, a do wody wpadł przewożony niebezpieczny ładunek. Indyjskie służby ostrzegają przed najgorszym, istnieje ryzyko, że dojdzie do wycieku szkodliwej dla środowiska benzyny morskiej.