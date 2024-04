Groźny wirus w mleku. Amerykanie nie zakazali sprzedaży

Amerykańska agencja ds. żywności i leków oświadczyła we wtorek, że podczas badania mleka w trakcie całego procesu produkcji stwierdzono obecność "fragmentów" wirusa ptasiej grypy "w niektórych próbkach". Jak podkreślono, pozytywny wynik testu nie oznacza, że wykryto żywego, zakaźnego wirusa.

Wirus ptasiej grypy w mleku. Amerykańscy eksperci uspokajają

"Na podstawie dostępnych informacji uważamy, że pasteryzacja prawdopodobnie inaktywuje wirusa, jednak nie oznacza to, że proces ten usuwa obecność cząstek wirusa" - podała agencja w komunikacie. "Do chwili obecnej nie zaobserwowaliśmy niczego, co mogłoby zmienić naszą ocenę w kwestii bezpieczeństwa dostaw mleka" - dodano.