W skrócie Słowackie służby potwierdziły przypadki ptasiej grypy H5N1 w małych gospodarstwach na północy i południowym zachodzie kraju.

Podjęto decyzję o wybiciu ptaków w promieniu trzech kilometrów oraz natychmiastowej utylizacji ich szczątków i jaj.

Podobne ogniska wykryto ostatnio także w Belgii, Francji i Holandii, gdzie wdrożono restrykcje mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Słowackie służby weterynaryjne potwierdziły w środę obecność wirusa ptasiej grypy H5N1 w powiecie Twardoszyn na północy kraju.

Wirus nie zaatakował wielkich farm hodowlanych, lecz małe gospodarstwa. W powiecie Twardoszyn wirus został potwierdzony u czterech kur i jednej gęsi. W poniedziałek weterynarze potwierdzili H5N1 w niewielkiej hodowli w powiecie Galanta w południowo-zachodniej części kraju.

Zgodnie z decyzją weterynarzy zlikwidowane mają być także ptaki znajdujące się w hodowlach w promieniu trzech kilometrów od miejsca potwierdzenia wirusa. Ich szczątki muszą być natychmiast utylizowane. Dotyczy to także jaj oraz wcześniej ubitych ptaków. W promieniu dziesięciu kilometrów od ogniska wystąpienia wirusa wytyczane są strefy ochronne. Nie można tam organizować m.in. targów, wystaw i pokazów.

Ptasia grypa. Kolejne przypadki w Europie

Zjawisko ptasiej grypy nie tyczy się tylko Słowacji. Agencja Reutera poinformowała, że z takim problemem mierzy się także Belgia. Ognisko wirusa wykryto w tym tygodniu na fermie indyków w pobliżu Diksmuide na północy kraju. Zarządzono, że od czwartku drób będzie trzymany w pomieszczeniach zamkniętych. Podobną decyzję podjęła sąsiednia Francja.

Szczep ptasiej grypy H5N1 zabił w Belgii 319 ptaków, podczas gdy reszta z liczącego 67 110 osobników stada została ubita - podała paryska organizacja WOAH w raporcie opublikowanym na swojej stronie internetowej, powołując się na belgijskie władze.

W ubiegłym tygodniu natomiast Holandia dokonała uboju około 161 000 kurczaków na fermie drobiu w środkowo-wschodnim regionie kraju po tym, jak wykryto tam ptasią grypę.

Eksperci zwracają uwagę, że okres jesiennych wędrówek ptaków sprzyja powstawaniu nowych ognisk H5N1. Wirus ptasiej grypy może być przenoszony ze zwierząt na człowieka, ale są to przypadki rzadkie. Choroba może prowadzić do zapalenia płuc i niewydolności dróg oddechowych. Nie stwierdzono ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa pomiędzy ludźmi.

Źródło: Reuters

