W skrócie Władze sanitarne Francji potwierdziły przypadki zakażenia żołądkowo-jelitowego wywołanego norowirusem na wycieczkowcu w Bordeaux.

Przed postojem w Bordeaux zmarł 92-letni pasażer, a kilkadziesiąt osób zgłosiło ostre problemy pokarmowe; przyczyną śmierci seniora było zatrzymanie akcji serca.

Władze sanitarne poinformowały, że zakażenia nie są powiązane z przypadkami hantawirusa na statku MV Hondius.

Władze sanitarne Francji potwierdziły w środę, że na wycieczkowcu Ambition, który zacumował w Bordeaux doszło do przypadków zakażenia żołądkowo-jelitowego o podłożu wirusowym. We wspólnym komunikacie władze lokalne i regionalna agencja zdrowia potwierdziły, że zakażenia żołądkowo-jelitowe były wywołane norowirusem.

Na statku linii Ambassador Cruise Line wzmocnione będą wymogi higieny. Osoby, które nie mają dolegliwości będą mogły zejść na ląd. Na wycieczkowcu znajduje się około 1700 osób - załoga i ponad 1200 pasażerów.

Zgodnie z informacjami telewizji France24, objawów "ostrej infekcji układu pokarmowego" doświadcza 80 osób. Władze apelują jednocześnie o spokój i podkreślają, że wszelkie wytyczne sanitarne wynikają z konieczności zachowania ostrożności.

Wirus na wycieczkowcu. Jest potwierdzenie, nie żyje pasażer

Wycieczkowiec wypłynął z Szetlandów i zmierzał do Hiszpanii. Przed postojem w Bordeaux zmarł 92-letni pasażer. W Bordeaux pasażerom i załodze nakazano izolację. Agencja AFP podała, że przyczyną śmierci obywatela brytyjskiego było zatrzymanie akcji serca.

Wcześniej w środę władze sanitarne podkreśliły, że nie ma żadnego powodu, by wiązać zachorowania na wycieczkowcu z przypadkami hantawirusa na statku MV Hondius. Z komunikatów wynika, że analizowane zdarzenia dotyczą odrębnych sytuacji.

Źródło: France24

