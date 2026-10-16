Groźny wirus krąży po Europie. Nowe dane o ofiarach

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

W Europie rozprzestrzenia się Wirus Zachodniego Nilu. Kraje najbardziej dotknięte przez chorobę to: Włochy, Grecja i Francja, jednak przypadki odnotowano także w Belgii i Holandii. Łącznie zachorowało ok. 1,7 tys. osób, a ponad 100 zmarło.

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Komar siedzący na ludzkiej skórze, główny wektor przenoszenia wirusa Zachodniego Nilu w Europie.
Wirus Zachodniego Nilu rozpowszechnia się poprzez komary. Na Starym Kontynencie odnotowano ponad 100 ofiarNurPhotoGetty Images

Wirus Zachodniego Nilu rozprzestrzenia się w Europie, otwiera się w nowym oknie w rekordowym tempie. W tym roku odnotowano ponad 1,7 tys. przypadków, a 130 osób zginęło - informuje Politico, otwiera się w nowym oknie.

Choroba, która rozprzestrzenia się głównie przez ukąszenia komarów, najbardziej dotyka Grecję, otwiera się w nowym oknie, Włochy, otwiera się w nowym oknie i Francję, otwiera się w nowym oknie. Wirus rozprzestrzenia się.

"Ostatnie wykrycia wirusa u ludzi i zwierząt w Belgii, otwiera się w nowym oknie i Holandii wskazują, że wirus przenosi się obecnie dalej na północ, a tendencja ta ma utrzymać się w nadchodzących latach" - poinformowało w komunikacie Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

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Wirus Zachodniego Nilu w Europie. Nowe dane o zachorowaniach

W tym roku w Holandii odnotowano dotychczas 59, a w Belgii 15 przypadków zachorowań na wirus Zachodniego Nilu. We Flandrii, północnym regionie Belgii, z powodu zakażenia zmarły dwie osoby. Należały one do grupy podwyższonego ryzyka. Nie sprecyzowano ich wieku oraz okoliczności śmierci.

"Każdy, kto mieszka lub odwiedza obszary, na których krąży wirus Zachodniego Nilu, może zmniejszyć ryzyko, stosując środki odstraszające komary, nosząc wieczorami odzież z długim rękawem oraz zakładając moskitiery w oknach" - zaleca ECDC.

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Wirus u około 80 proc. zakażonych osób przebiega bezobjawowo, jednak może prowadzić do gorączki oraz poważnych powikłań neurologicznych w tym zapalenia mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych.

Bezobjawowy przebieg choroby sprawia, że rzeczywista liczba zachorowań może być znacznie wyższa od oficjalnie potwierdzonej. Władze Flandrii wskazują, że wirus może krążyć lokalnie już od kilku miesięcy.

Źródło: Politico

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