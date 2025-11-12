W skrócie Dziki wirus polio typu 1 został wykryty w ściekach w Niemczech, ale nie zanotowano przypadków zachorowań wśród ludzi.

Niemiecki Instytut Roberta Kocha ocenia ryzyko epidemii jako bardzo niskie, głównie dzięki wzorowemu poziomowi szczepień.

Polio to niebezpieczna choroba, która niemal zniknęła na świecie dzięki szczepieniom, lecz nadal występują sporadyczne przypadki zakażeń i mutacji wirusa.

Ostatnie przypadki zakażeń dzikim wirusem polio wśród ludzi odnotowano ponad trzy dekady temu. Począwszy od 2021 roku, Niemcy prowadzą rutynowy monitoring mający na celu wykryć już pierwsze oznaki obecności polio.

Na chwilę obecną ryzyko związane z zakażeniem różnymi wersjami wirusa wśród niemieckiego społeczeństwa Instytut Roberta Kocha określił jako "bardzo niskie".

Wirus polio wykryty w Niemczech. Groźna choroba powraca

W komunikacie niemieckiego organu zdrowia publicznego przekazano, że przypadki wykrycia wirusa polio w ściekach są "izolowane" i istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że spowodują one nową falę zakażeń.

Na korzyść populacji Niemiec działają przede wszystkim wysoki poziom szczepień i szczegółowe badania dotyczące przemieszczania się wirusa prowadzone przez służby.

Ostatni przypadek polio zarejestrowano w Niemczech w 1990 roku. Największą falę zachorowań od tego czasu odnotowano z kolei w Egipcie i Indiach w 1992.

Polska, która prowadzi program szczepień przeciw groźnej chorobie od lat 50. XX wieku, jest zaś wolna od polio od ponad 40 lat.

Wirus polio. Czym się charakteryzuje?

Polio, skrót od polio (poliomyelitis), to wysoce zakaźna choroba wirusowa, która może prowadzić do paraliżu lub śmierci. Rozprzestrzenia się głównie drogą pokarmową - poprzez kontakt z osobą zakażoną lub spożycie zanieczyszczonej wody i żywności.

Zachorowaniu można zapobiec poprzez szczepienia. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), od rozpoczęcia Globalnego Programu Eliminacji Polio w 1988 roku liczba zachorowań na poliomyelitis spadła o ponad 99% - z około 350 tysięcy przypadków rocznie do kilkuset w ostatnich latach.

Na świecie krążą dwie formy wspomnianego wirusa. Dzika postać polio jest rzadsza i występuje tylko w Afganistanie i Pakistanie. Druga postać krąży w większej liczbie krajów i wynika z rzadkich przypadków, w których wirusy używane do szczepień mutują i rozprzestrzeniają się.

