Groźny narkotyk na lizaku. Za śmierć czterolatka odpowiedzą rodzice

Jak donosi "New York Post", do tragicznych wydarzeń doszło jeszcze w zeszłym roku, dopiero teraz jednak wyznaczono termin rozprawy Amerykanów.

Czterolatek z Pensylwanii nie żyje. Przed śmiercią nagle zachorował

Rano 29 listopada 2022 roku policja w Caln Township została wezwana do czteroletniego dziecka w dzielnicy Thorndale. Kiedy na miejsce przybyła policja, ojciec dziecka przeprowadzał resuscytację niedającego oznak życia dziecka. Później na miejsce dotarła ekipa służb ratowniczych. Dziecko zostało zabrane do szpitala dziecięcego w King of Prussia w Pensylwanii, lekarzom nie udało się jednak uratować chłopca.