Groźny incydent w Brukseli. Samolot startował tam, gdzie nie powinien

Pasażerowie samolotu lecącego z Brukseli do Kopenhagi zostali ewakuowani po groźnym incydencie na lotnisku Zaventem. Pilot maszyny linii Scandinavian Airlines (SAS) omyłkowo rozpoczął procedurę startu z drogi kołowania zamiast z pasa startowego. Na pokładzie Airbusa A320neo było 135 osób.

Samolot pasażerski linii Scandinavian Airlines na pasie startowym z widocznym zbliżeniem mapy lotniska przedstawiającym trasę lub szczegóły infrastruktury lotniskowej.
Bruksela. Incydent na lotnisku. Ewakuowano pasażerów samolotu (zdj. ilustracyjne)Flightradar24 / X / GERARDReporter

  • Pilot samolotu SAS omyłkowo rozpoczął procedurę startu z drogi kołowania na lotnisku w Brukseli.
  • Załoga przerwała manewr i bezpiecznie zatrzymała maszynę z 135 osobami na pokładzie, po czym ewakuowano pasażerów.
  • Przyczyny incydentu są badane przez belgijskie władze lotnictwa cywilnego.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.54 na lotnisku w Brukseli. Airbus A320neo, na pokładzie którego znajdowało się 135 pasażerów, zaczął przyspieszać na drodze kołowania przeznaczonej wyłącznie do powolnego przemieszczania się maszyn między terminalem a pasami startowymi.

Załodze udało się jednak w porę przerwać manewr i bezpiecznie zatrzymać samolot jeszcze przed startem. Jak podały władze brukselskiego portu lotniczego, nikt nie odniósł obrażeń.

Lotnisko w Brukseli. Ewakuowano pasażerów samolotu. Pomyłka podczas startu

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną lotniska oraz policję federalną. Choć nie było osób rannych, pasażerom i członkom załogi zapewniono wsparcie psychologiczne.

    Ewakuacja trwała kilka godzin, ponieważ samolot zatrzymał się w rejonie zbiorników paliwa, gdzie nie było dostępu do schodów. W związku z incydentem podróżni nie mogli kontynuować podróży do Kopenhagi. Linie SAS poinformowały, iż skontaktowały się z nimi, aby zorganizować alternatywne rejsy oraz zakwaterowanie.

    Incydent na lotnisku w Brukseli. Władze badają przyczyny

    Lotnisko w Brukseli podkreśliło, że incydent nie wpłynął na funkcjonowanie portu i nie spowodował odwołania innych rejsów. Przyczyna zdarzenia nie jest na razie znana.

    Sprawę badać będą belgijskie władze lotnictwa cywilnego. Ekspert lotniczy Luc De Wilde w rozmowie z VRT News określił incydent jako bardzo nietypowy. Jak zaznaczył, wstępne informacje wskazują na błąd pilota, jednak ostateczne wnioski zostaną przedstawione dopiero po zakończeniu pełnego dochodzenia.

