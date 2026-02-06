W skrócie Pilot samolotu SAS omyłkowo rozpoczął procedurę startu z drogi kołowania na lotnisku w Brukseli.

Załoga przerwała manewr i bezpiecznie zatrzymała maszynę z 135 osobami na pokładzie, po czym ewakuowano pasażerów.

Przyczyny incydentu są badane przez belgijskie władze lotnictwa cywilnego.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 21.54 na lotnisku w Brukseli. Airbus A320neo, na pokładzie którego znajdowało się 135 pasażerów, zaczął przyspieszać na drodze kołowania przeznaczonej wyłącznie do powolnego przemieszczania się maszyn między terminalem a pasami startowymi.

Załodze udało się jednak w porę przerwać manewr i bezpiecznie zatrzymać samolot jeszcze przed startem. Jak podały władze brukselskiego portu lotniczego, nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym straż pożarną lotniska oraz policję federalną. Choć nie było osób rannych, pasażerom i członkom załogi zapewniono wsparcie psychologiczne.

Ewakuacja trwała kilka godzin, ponieważ samolot zatrzymał się w rejonie zbiorników paliwa, gdzie nie było dostępu do schodów. W związku z incydentem podróżni nie mogli kontynuować podróży do Kopenhagi. Linie SAS poinformowały, iż skontaktowały się z nimi, aby zorganizować alternatywne rejsy oraz zakwaterowanie.

Incydent na lotnisku w Brukseli. Władze badają przyczyny

Lotnisko w Brukseli podkreśliło, że incydent nie wpłynął na funkcjonowanie portu i nie spowodował odwołania innych rejsów. Przyczyna zdarzenia nie jest na razie znana.

Sprawę badać będą belgijskie władze lotnictwa cywilnego. Ekspert lotniczy Luc De Wilde w rozmowie z VRT News określił incydent jako bardzo nietypowy. Jak zaznaczył, wstępne informacje wskazują na błąd pilota, jednak ostateczne wnioski zostaną przedstawione dopiero po zakończeniu pełnego dochodzenia.

