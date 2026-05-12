W skrócie Samolot linii Lufthansa wrócił pilnie do Aten z powodu silnego zapachu z tylnej części maszyny.

177 pasażerów oraz siedmioosobowa załoga zostali ewakuowani przy użyciu zjeżdżalni ratunkowych, trzy osoby doznały obrażeń i otrzymały pomoc na miejscu.

Podróżni skierowali się na zastępcze loty, a samolot przeszedł dodatkowy przegląd techniczny.

Do groźnego incydentu doszło w poniedziałek po południu na lotnisku w Atenach, gdzie samolot linii Lufthansa, zmierzający do Monachium, musiał pilnie zawrócić kilkanaście minut po starcie.

Przyczyną decyzji o powrocie na lądowisko był intensywny zapach, który roztaczał się w tylnej części maszyny. Na pokładzie znajdowało się 177 pasażerów i siedmiu członków załogi.

Grecja. Groźny incydent na pokładzie samolotu, są ranni

Załoga Airbusa A321 zgłosiła awarię zgodnie z ustalonymi procedurami i uzyskała zgodę na priorytetowe lądowanie. Samolot wylądował bez utrudnień i samodzielnie dotarł na miejsce postojowe.

Pasażerowie zostali ewakuowani z pokładu z wykorzystaniem zjeżdżalni ratunkowych. W trakcie przeprowadzania procedury trzy osoby odniosły obrażenia - otrzymały pomoc medyczną i zostały przewiezione do szpitala.

Podróżni zostali skierowani na zastępcze loty, a sam samolot trafił na dodatkowy przegląd techniczny. Linie lotnicze wyraziły ubolewanie z powodu incydentu i przeprosiły pasażerów.

"Bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest zawsze naszym najwyższym priorytetem" - podkreślono. Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną awarii.

Źródła: Die Welt, Greek City Times

