Groźny incydent w Atenach. Samolot musiał pilnie zawrócić, są ranni
Samolot linii Lufthansa musiał pilnie zawrócić na lotnisko w Atenach z powodu intensywnego zapachu, który wydobywał się z tylnej części maszyny. Po lądowaniu pasażerowie zostali ewakuowani z pokładu z wykorzystaniem zjeżdżalni ratunkowych. Trzy osoby zostały ranne.
Do groźnego incydentu doszło w poniedziałek po południu na lotnisku w Atenach, gdzie samolot linii Lufthansa, zmierzający do Monachium, musiał pilnie zawrócić kilkanaście minut po starcie.
Przyczyną decyzji o powrocie na lądowisko był intensywny zapach, który roztaczał się w tylnej części maszyny. Na pokładzie znajdowało się 177 pasażerów i siedmiu członków załogi.
Załoga Airbusa A321 zgłosiła awarię zgodnie z ustalonymi procedurami i uzyskała zgodę na priorytetowe lądowanie. Samolot wylądował bez utrudnień i samodzielnie dotarł na miejsce postojowe.
Pasażerowie zostali ewakuowani z pokładu z wykorzystaniem zjeżdżalni ratunkowych. W trakcie przeprowadzania procedury trzy osoby odniosły obrażenia - otrzymały pomoc medyczną i zostały przewiezione do szpitala.
Podróżni zostali skierowani na zastępcze loty, a sam samolot trafił na dodatkowy przegląd techniczny. Linie lotnicze wyraziły ubolewanie z powodu incydentu i przeprosiły pasażerów.
"Bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest zawsze naszym najwyższym priorytetem" - podkreślono. Nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną awarii.
Źródła: Die Welt, Greek City Times