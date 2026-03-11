Groźny incydent przed Białym Domem. Ruch w stolicy USA sparaliżowany

Dorota Hilger

Furgonetka przebiła się przez barierki otaczające Biały Dom w środę rano - poinformowała lokalna policja. W wyniku incydentu, który zatamował ruch w okolicach siedziby prezydenta, nikt nie odniósł obrażeń. Kierowca został zatrzymany przez służby.

Policjant patrolujący okolice Białego Domu w USA po groźnym incydencie
USA. Incydent przed Białym Domem, samochód wjechał w barierkiBrendan SmialowskiAFP

W skrócie

  • Furgonetka przebiła się przez barierki otaczające Biały Dom w środę rano, nie powodując poważniejszych szkód.
  • Kierowca został zatrzymany i jest przesłuchiwany przez służby.
  • Po incydencie zamknięto kilka głównych ulic Waszyngtonu, co sparaliżowało ruch w okolicach Białego Domu.
Do incydentu doszło na krótko przed świtem na placu Lafayette'a, na północnym skraju terenu należącego do Białego Domu. Jeden z przejeżdżających samochodów wjechał w barierki odgradzające obszar siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych.

USA. Incydent przed Białym Domem, samochód wjechał w barierki

Secret Service, służba federalna odpowiadająca za bezpieczeństwo głowy państwa, poinformowała w oświadczeniu, że "przygląda się sprawie podejrzanego pojazdu". "Kierowca samochodu został zatrzymany i jest przesłuchiwany" - przekazano.

W Waszyngtonie obowiązują podwyższone normy bezpieczeństwa ze względu na atak sił USA i Izraela na Iran.

Bezpośrednio po zdarzeniu policja zamknęła kilka głównych ulic Waszyngtonu, które otaczają Biały Dom. Na miejscu pojawiły się też dziesiątki uprzywilejowanych pojazdów należących do amerykańskich służb.

Decyzja policji sparaliżowała ruch w amerykańskiej stolicy w porannych godzinach szczytu, uniemożliwiając pracownikom federalnym i miejskim dotarcie do miejsca pracy i powodując gigantyczne korki.

