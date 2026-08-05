W skrócie Prezydencki śmigłowiec Marine One wystartował z terenu Białego Domu, a kontrolerzy ruchu lotniczego nie wstrzymali samolotów rejsowych na pobliskim lotnisku im. Ronalda Reagana.

Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała, że przez chwilę śmigłowiec znajdował się zbyt blisko startującego samolotu pasażerskiego, lecz prezydentowi nic nie groziło.

Po katastrofie z 29 stycznia 2025 r., w której zginęło 67 osób, ograniczono jednoczesny ruch samolotów i śmigłowców w rejonie lotniska im. Reagana.

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Jak donosi amerykański "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, we wtorek po południu prezydencki śmigłowiec Marine One z Donaldem Trumpem na pokładzie wystartował z terenu Białego Domu.

Kontrolerzy ruchu lotniczego nie wstrzymali jednak, wbrew obowiązującym procedurom bezpieczeństwa, samolotów rejsowych na pobliskim lotnisku im. Ronalda Reagana.

USA. Niebezpieczny incydent z udziałem Donalda Trumpa

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w środę poinformowała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż przez chwilę śmigłowiec znajdował się zbyt blisko samolotu pasażerskiego startującego z portu lotniczego.

W oświadczeniu przekazanym mediom, m.in. stacji News Nation, zapewniono, że prezydentowi nic nie groziło. Podkreślono, że kontroler ruchu lotniczego utrzymywał kontakt zarówno z pilotem samolotu pasażerskiego, jak i pilotem Marine One w chwili utraty wymaganego odstępu między maszynami.

"Nadal analizujemy ten incydent i wdrożymy wszelkie odpowiednie działania naprawcze na podstawie naszych ustaleń" - przekazała FAA.

"Loty Marine One są wykonywane przez jednych z najlepszych pilotów na świecie i w żadnej chwili prezydent nie był zagrożony" - oświadczył z kolei jeden z rzeczników Białego Domu Kush Desai.

Od śmiertelnej katastrofy z 29 stycznia 2025 r. FAA znacząco ograniczyła jednoczesny ruch samolotów i śmigłowców w rejonie lotniska im. Reagana. Śmigłowiec Black Hawk należący do Armii USA zderzył się wówczas z samolotem pasażerskim, który podchodził do lądowania. W katastrofie zginęło 67 osób.



