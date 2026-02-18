W skrócie Pilot Boeinga 717 linii Delta zgłosił zagrożenie tuż po starcie z lotniska w Houston.

Pasażer próbował dostać się do kokpitu i zaatakował inną osobę, następnie został obezwładniony i skuty kajdankami.

Samolot awaryjnie wylądował po około 17 minutach, po czym kontynuował lot do Atlanty z opóźnieniem.

Do nietypowej sytuacji doszło na pokładzie Boeinga 717, należącego do amerykańskich linii lotniczych Delta. Tuż po starcie z lotniska w Houston pilot zgłosił zagrożenie na pokładzie. Jak się okazało, jeden z pasażerów próbował dostać się do kokpitu.

USA. Nietypowa sytuacja na pokładzie samolotu. Pasażer chciał dostać się do kokpitu

Pilotujący samolotem skontaktował się z wieżą kontroli lotów i poprosił o skoordynowanie awaryjnego lądowania maszyny. Jego prośba obejmowała także wezwanie na miejsce policji i służb medycznych.

- (Pasażer - red.) został skuty kajdankami i przebywa w tylnej części samolotu. Wcześniej zaatakował inną osobę, chcielibyśmy, żeby została ona przebadana - słychać na nagraniach, zarejestrowanych przez Broadcastify.

Na pokładzie samolotu przebywało 85 pasażerów i pięciu członków załogi. Maszyna została skierowana ponownie na lotnisko w Houston i wylądowała tam po około 17 minutach od startu.

USA. Groźny incydent na pokładzie samolotu

Po lądowaniu Boeing został odeskortowany przez pojazdy należące do służb lotniska. - Zbliżają się do bramki. Policja już tam czeka. Proszę podążać za samolotem do płyty postojowej - polecił kontroler ruchu lotniczego służbom ratunkowym.

Ostatecznie maszyna ruszyła ponownie w zaplanowany rejs i wylądowała na docelowym lotnisku w Atlancie z około półtoragodzinnym opóźnieniem.

"Bezpieczeństwo naszych załóg i pasażerów jest absolutnym priorytetem. Nie tolerujemy naruszania zasad na pokładzie. Przepraszamy naszych pasażerów za tę sytuację i opóźnienie w podróży" - przekazała linia lotnicza w oświadczeniu przekazanym CNN.

Delta poinformowała, że pasażer "podszedł do załogi i pasażerów, ale nie wszedł do kokpitu".

