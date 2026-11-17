W skrócie Podczas przejazdu w Limie papież Leon XIV został uderzony różańcem w twarz, jednak według informacji Watykanu nie odniósł żadnego uszczerbku na zdrowiu.

Po incydencie papież kontynuował przejazd papamobile, udzielając błogosławieństw, a następnie wyruszył w drogę powrotną do Rzymu, gdzie ma dotrzeć we wtorek.

Dwunastodniowa pielgrzymka po Ameryce Południowej, obejmująca Urugwaj, Argentynę i Peru, była szóstą i najdłuższą zagraniczną podróżą papieża Leona XIV.

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12-dniową pielgrzymkę papieża po Ameryce Południowej zwieńczyła msza w Limie, stolicy Peru. Po jej zakończeniu doszło do groźnie wyglądającego incydentu.

Gdy papież przemieszczał się w papamobile wśród tłumu, nagle w jego twarz coś uderzyło. Na nagraniach widać, jak Leon XIV zaskoczony chwyta się za twarz i na moment wykrzywia się w grymasie bólu.

Jak podał Reuters, papież został trafiony przez jednego z wiernych różańcem, tuż pod prawym okiem.

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Watykan przekazał Reutersowi, że papieżowi nic się nie stało. Agencja odnotowała, że w przeszłości Leon XIV łapał rzucane przez wiernych przedmioty, jak m.in. pluszaki i zapewne to zachęciło wiernego w Limie do rzucenia różańca.

Po zajściu papież kontynuował przejazd i udzielał kolejnych błogosławieństw. W poniedziałek wieczorem Leon XIV wyruszył z lotniska w Limie w drogę powrotną do Rzymu. W Watykanie głowa Kościoła zjawić ma się we wtorek około godz. 9.

Pielgrzymka po Ameryce Południowej, w trakcie której papież odwiedził Urugwaj, Argentynę i Peru, była szóstą podróżą Leona XIV i najdłuższą z dotychczasowych, trwała łącznie 12 dni.

"Papież - krótko po zabiegu na płucach - był w bardzo dobrej kondycji, a odwiedzanym narodom niósł przesłanie potrzeby głoszenia Chrystusa, godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i bliskości" - przekazał Watykan.

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Szczególnie ciepło Leon XIV został przyjęty w Peru. Jeszcze jako ksiądz Robert Prevost przez 20 lat prowadził w tym kraju działalność misyjną, następnie został biskupem Chiclayo. W 2015 r. Prevost uzyskał nawet peruwiańskie obywatelstwo.

- Przez lata dzieliłem życie z mieszkańcami tego kraju, wsłuchiwałem się w ich troski i uczyłem się od nich wiary. Wielu otwierało przede mną drzwi swoich domów, zapraszało mnie do wspólnego stołu - i oczywiście częstowało dobrym ceviche - sprawiając, że czułem się jednym z nich - mówił papież do wiernych.

- Dziś rozumiem, jak wiele z tej ziemi noszę w sobie i jak wielka część mojej własnej historii należy również do was. Z głęboką wdzięcznością mogę wam powiedzieć, że powracam również do mojej ojczyzny - dodał wzruszony Leon XIV.

Źródła: Reuters, Vatican News



