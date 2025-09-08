Hipopotam zaatakował łódź na rozległym jeziorze Buyo, będącym częścią rzeki Sassandra, jednej z największych na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Według oświadczenia wydanego w niedzielę przez minister ds. spójności narodowej, solidarności i walki z ubóstwem, Logboh Myss Belmonde Dogo, atak, do którego doszło w piątek przeżyły tylko trzy osoby. Bezskuteczne poszukiwania pozostałych osób trwały do niedzieli.

Atak hipopotama. To jedno z najgroźniejszych zwierząt świata

To już druga taka tragedia, która rozgrała się w tym roku na wodach Wybrzeża Kości Słoniowej. W kwietniu co najmniej dwanaścioro dzieci z wioski Tiaha w departamencie Dabou zginęło, gdy wywróciła się łódź podczas powrotu z wycieczki zorganizowanej przez lokalny kościół.

Na terenie Wybrzeża Kości Słoniowej, głównie w południowej części kraju, żyje obecnie około 500 hipopotamów, które jako gatunek zagrożony wyginięciem są pod ścisłą ochroną. Badania przeprowadzone w tym kraju w 2022 r. dowodzą, że hipopotam jest najczęściej wymienianym zwierzęciem odpowiedzialnym za spowodowanie śmierci lub obrażeń u ludzi. W całej Afryce każdego roku hipopotamy zabijają średnio 500 osób.

