W skrócie Pojawienie się komarów Aedes albopictus w dystrykcie Braga uznano za bezprecedensowe, wcześniej owady te spotykano głównie na południu Portugalii.

Analizy wykazały brak patogenów tropikalnych chorób w zaobserwowanych osobnikach, jednak wprowadzono zalecenia prewencyjne dla mieszkańców.

Równolegle na Maderze stwierdzono obecność wirusa dengi w komarach Aedes aegypti, co zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania chorób tropikalnych.

Biolodzy i wirusologowie z Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia (DGS), agendy portugalskiego rządu, pojawienie się komarów tygrysie (Aedes albopictus) w tej części kraju uznali za bezprecedensowe. Zaznaczyli, że pojedyncze osobniki tych owadów pojawiały się dotychczas z rzadka na terenie kontynentalnej Portugalii.

W ostatnich latach notowano występowanie tych komarów jedynie w popularnym wśród turystów regionie Algarve, a także w Alentejo, na południu Portugalii.

W oparciu o analizy, przekazane DGS w październiku przez jej laboratorium w Bradze, w organizmach analizowanych osobników nie stwierdzono mikroorganizmów wywołujących żadnej z chorób tropikalnych ani innych chorób zakaźnych.

Egzotyczny komar w Portugalii. Służby sanitarne wydały szereg zaleceń dla mieszkańców

Pierwszy sygnał o zaobserwowaniu w dystrykcie Braga tego egzotycznego komara dotarł do służb sanitarnych pod koniec 2024 r. - przekazał lokalnym mediom koordynujący badanie dotyczące Aedes albopictus dr Pedro Pereira. - W kolejnych miesiącach podjęto badania, dzieki którym potwierdzono, że gatunek ten występuje obecnie w dystrykcie Braga - dodał.

W październiku mieszkańcy dystryktu Braga otrzymali wezwanie do podjęcia działań służących prewencji, jeśli chodzi o rozpowszechnianie się nowego gatunku komara. Służby sanitarno-epidemiologiczne apelowały np. o opróżnianie pojemników z wodą, wszystkich znajdujących się wokół domostw, które mogłyby sprzyjać powiększaniu się populacji komarów.

Ludzi proszono też o przykrywanie dużych zbiorników z wodą, np. basenów z niechlorowaną wodą, a także do częstej wymiany wodny pitnej dla zwierząt hodowlanych.

Wirus dengi w organizmach komarów. Mogą przenosić tropikalne choroby

Według danych DGS w drugiej połowie tego roku pojawienie się komarów Aedes albopictus potwierdzono również w regionie Cova da Beira, na wschodzie Portugalii, a także w gminie Pombal, na środkowym zachodzie tego kraju.

Natomiast w lutym tego roku służby sanitarno-epidemiologiczne Madery potwierdziły przypadki pojawienia się wirusa dengi w organizmach komarów z gatunku Aedes aegypti. Gatunek ten może również przenosić zikę oraz chikungunyę.

