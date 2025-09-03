O pojawieniu się nowych ognisk niebezpiecznego wirusa poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH), w związku z sezonowym wzrostem zachorowań na tę śmiertelną chorobę w Europie.

Rozprzestrzenianie się ptasiej grypy wzbudziło obawy rządów i przemysłu drobiarskiego po tym, jak w ostatnich latach spustoszyła ona stada na całym świecie, zakłócając dostawy, podnosząc ceny żywności i zwiększając ryzyko przenoszenia wirusa przez ludzi.

Niemcy: Ptasia grypa na fermie w okolicy Hamburga

Wiadomo, że jedno z ognisk niebezpiecznej choroby zostało wykryte na fermie w Niemczech.

Wirus H5N1 został wykryty w stadzie 2800 kur niosek w niemieckiej miejscowości Schenefeld (okolice Hamburga), powodując śmierć 100 ptaków - przekazała WOAH, powołując się na raport niemieckich władz.

Wirus H5N1. Ognisko choroby wykryto również w Portugalii

WOAH przekazała tego samego dnia, że duże ognisko ptasiej grypy wykryto również w okolicy stolicy Portugalii.

Wirus H5N1 został wykryty w stadzie 257 650 tuczonych kaczek w miejscowości Samora Correia niedaleko Lizbony, powodując śmierć 1011 ptaków - przekazała międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu.

Kilka dni temu duże ognisko wirusa zostało wykryte również w Bułgarii.

Przypomnijmy, że zabójcza dla drobiu choroba występuje również w Polsce. W tym roku na terenie naszego kraju odnotowano już kilkanaście przypadków.

Źródło: Reuters

Budka w ''Graffiti'' o reparacjach od Niemiec: W sytuacji, w której jest Europa, nie sądzę, żeby ta agenda była przyspieszona Polsat News Polsat News