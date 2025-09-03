Groźna choroba wraca do Europy. Wirus atakuje u sąsiada Polski
Niemcy zgłosiły pojawienie się wysoce zaraźliwej ptasiej grypy H5N1 na fermie w północnej części kraju - poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. Groźną chorobę wykryto również u kaczek w gospodarstwie znajdującym się na terenie Portugalii.
O pojawieniu się nowych ognisk niebezpiecznego wirusa poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH), w związku z sezonowym wzrostem zachorowań na tę śmiertelną chorobę w Europie.
Rozprzestrzenianie się ptasiej grypy wzbudziło obawy rządów i przemysłu drobiarskiego po tym, jak w ostatnich latach spustoszyła ona stada na całym świecie, zakłócając dostawy, podnosząc ceny żywności i zwiększając ryzyko przenoszenia wirusa przez ludzi.
Niemcy: Ptasia grypa na fermie w okolicy Hamburga
Wiadomo, że jedno z ognisk niebezpiecznej choroby zostało wykryte na fermie w Niemczech.
Wirus H5N1 został wykryty w stadzie 2800 kur niosek w niemieckiej miejscowości Schenefeld (okolice Hamburga), powodując śmierć 100 ptaków - przekazała WOAH, powołując się na raport niemieckich władz.
Wirus H5N1. Ognisko choroby wykryto również w Portugalii
WOAH przekazała tego samego dnia, że duże ognisko ptasiej grypy wykryto również w okolicy stolicy Portugalii.
Wirus H5N1 został wykryty w stadzie 257 650 tuczonych kaczek w miejscowości Samora Correia niedaleko Lizbony, powodując śmierć 1011 ptaków - przekazała międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu.
Kilka dni temu duże ognisko wirusa zostało wykryte również w Bułgarii.
Przypomnijmy, że zabójcza dla drobiu choroba występuje również w Polsce. W tym roku na terenie naszego kraju odnotowano już kilkanaście przypadków.
Źródło: Reuters