Groźna choroba wraca do Europy. Wirus atakuje u sąsiada Polski

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Niemcy zgłosiły pojawienie się wysoce zaraźliwej ptasiej grypy H5N1 na fermie w północnej części kraju - poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. Groźną chorobę wykryto również u kaczek w gospodarstwie znajdującym się na terenie Portugalii.

Testy żywności na obecność ptasiej grypy. Zdjęcie ilustracyjne
Testy żywności na obecność ptasiej grypy. Zdjęcie ilustracyjneMichael M. SantiagoAFP

O pojawieniu się nowych ognisk niebezpiecznego wirusa poinformowała w środę Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (WOAH), w związku z sezonowym wzrostem zachorowań na tę śmiertelną chorobę w Europie.

Rozprzestrzenianie się ptasiej grypy wzbudziło obawy rządów i przemysłu drobiarskiego po tym, jak w ostatnich latach spustoszyła ona stada na całym świecie, zakłócając dostawy, podnosząc ceny żywności i zwiększając ryzyko przenoszenia wirusa przez ludzi.

Niemcy: Ptasia grypa na fermie w okolicy Hamburga

Wiadomo, że jedno z ognisk niebezpiecznej choroby zostało wykryte na fermie w Niemczech.

Wirus H5N1 został wykryty w stadzie 2800 kur niosek w niemieckiej miejscowości Schenefeld (okolice Hamburga), powodując śmierć 100 ptaków - przekazała WOAH, powołując się na raport niemieckich władz.

Zobacz również:

Znalezione w lesie martwe kury miały ptasią grypę - potwierdziły badania instytutu w Puławach. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie
Warmińsko-mazurskie

Porzucone w lesie kury miały ptasią grypę. Do gry wkroczyła policja

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Wirus H5N1. Ognisko choroby wykryto również w Portugalii

    WOAH przekazała tego samego dnia, że duże ognisko ptasiej grypy wykryto również w okolicy stolicy Portugalii.

    Wirus H5N1 został wykryty w stadzie 257 650 tuczonych kaczek w miejscowości Samora Correia niedaleko Lizbony, powodując śmierć 1011 ptaków - przekazała międzynarodowa organizacja z siedzibą w Paryżu.

    Kilka dni temu duże ognisko wirusa zostało wykryte również w Bułgarii.

    Przypomnijmy, że zabójcza dla drobiu choroba występuje również w Polsce. W tym roku na terenie naszego kraju odnotowano już kilkanaście przypadków.

    Źródło: Reuters

    Zobacz również:

    W Meksyku odnotowano pierwszy zgon w wyniku zakażenia wirusem H5N1
    Świat

    Groźny wirus zbiera żniwo. Choroba nie oszczędza najmłodszych

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska
    Budka w ''Graffiti'' o reparacjach od Niemiec: W sytuacji, w której jest Europa, nie sądzę, żeby ta agenda była przyspieszonaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze