W skrócie Ukraińskie drony zatopiły w porcie w Bengazi rosyjską korwetę rakietową Merkury, która według Kijowa transportowała broń.

Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie ścigać rosyjskie okręty przewożące broń, uznając je za uzasadnione cele wojskowe, ale nie chce eskalacji konfliktu w Afryce.

Władze Libii potępiły atak i wezwały Radę Bezpieczeństwa ONZ do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w tej sprawie.

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Rosyjska korweta rakietowa Merkury znajdująca się w porcie w Bengazi została zatopiona w wyniku ataku ukraińskich dronów w zeszłym tygodniu. Ponadto Kijów przyznał się do ataku na statek handlowy nieopodal Libii. Według Ukraińców jednostka pływająca pod banderą Malty należała do rosyjskiej floty cieni i była używana do transportu broni.

Według libijskiego portalu Al-Wasat, powołującego się na dowództwo Libijskiej Armii Narodowej, w ataku na korwetę miało zginąć dwóch żołnierzy Libii. Libijska Armia Narodowa miała zapowiedzieć odwet na Ukrainie. Z kolei libijskie MSZ zażądało oficjalnych wyjaśnień od Kijowa. Rzecznik ukraińskiej dyplomacji Heorhij Tychyj twierdził w odpowiedzi, że korweta była "uzasadnionym celem".

Atak w Libii. Zełenski: Będziemy ścigać, zemścimy się

W podobnym tonie w niedzielnym wywiadzie dla Al-Dżaziry wypowiedział się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślał, że Kijów szanuje suwerenność afrykańskiego kraju, jednak Ukraina ma zamiar ścigać rosyjskie okręty niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

- Jeśli zlokalizujemy gdzieś rosyjskie statki przewożące broń używaną w tej wojnie, to oczywiście będziemy je ścigać i zemścimy się - zadeklarował prezydent Ukrainy cytowany przez agencję Unian.

Jednocześnie Zełenski miał zapewnić, że choć rosyjskie okręty to "uzasadnione cele", to Ukraina "nie chce eskalacji konfliktu". Dodał również, że Ukraina nie zaatakowała samej Libii ani jej portów.

Podzielona Libia oburzona atakiem. "Równoznaczne z wypowiedzeniem wojny"

Reuters przypomina, że wschodnia Libia kontrolowana jest przez wojskowego dowódcę, generała Chalifę Haftara, który utrzymuje bliskie relacje z Rosją. Samo Bengazi jest drugim co do wielkości miastem Libii i największym na obszarze kontrolowanym przez siły Haftara.

W zachodniej części kraju, w Trypolisie, siedzibę ma rząd Libii uznawany przez społeczność międzynarodową. To właśnie MSZ z Trypolisu wezwało Kijów do wyjaśnień.

W ostrzejszym tonie o Kijowie wypowiadał się wiceprzewodniczący Rady Prezydenckiej Libii Musa al-Koni, który uznał ataki przy Bengazi za równoznaczne z "wypowiedzeniem wojny". Al-Koni wezwał Radę Bezpieczeństwa ONZ do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w tej sprawie. Zażądał też, by Zełenski został oficjalnie uznany za "terrorystę".

W ocenie źródeł agencji Reutera korweta Merkury miała eskortować do Libii statek handlowy transportujący pojazdy wojskowe. Miały zostać one przeznaczone dla rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego w Afryce Zachodniej. Podległa rosyjskiemu ministerstwu obrony formacja zastąpiła działającą w Afryce Grupę Wagnera.



