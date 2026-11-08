W skrócie Argentyńska agencja wywiadowcza SIDE zatrzymała osobę, która formułowała groźby śmierci pod adresem papieża Leona XIV w związku z jego planowaną wizytą w kraju.

Służby dokonały aresztowania w niespełna 24 godziny od otrzymania informacji o zagrożeniu, nie ujawniając jednak tożsamości podejrzanego ani miejsca przeprowadzenia akcji.

Wizyta papieża w Argentynie wiąże się z największą operacją bezpieczeństwa w historii kraju, w której zabezpieczeniu weźmie udział 19 tysięcy funkcjonariuszy.

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SIDE napisała w komunikacie, że dzięki informacjom przekazanym przez nią wydziałowi ds. walki z terroryzmem policji federalnej "zatrzymano osobę, która dopuściła się gróźb śmierci wobec Jego Świątobliwości papieża Leona XIV w kontekście jego wizyty w kraju".

Podkreślono, że służby dokonały zatrzymania niecałe 24 godziny od uzyskania informacji o tych groźbach.

W komunikacie nie ujawniono tożsamości zatrzymanej osoby ani miejsca, w którym ją zatrzymano. Nie podano żadnych dodatkowych szczegółów na temat domniemanych gróźb.

Argentyna. Kraj szykuje się na wizytę papieża

Leon XIV, który od piątku przebywa w Urugwaju, w niedzielę po południu czasu miejscowego przybędzie do Argentyny. Będzie to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od pielgrzymki Jana Pawła II w 1987 roku.

Papież odwiedzi Buenos Aires, Cordobę w środkowej części kraju oraz znajdujące się w pobliżu jego stolicy miasto Lujan.

W związku z wizytą papieża władze ogłosiły dni wolne od pracy. Poniedziałek, gdy Leon XIV odprawi mszę dla wiernych na placu przed Pomnikiem Hiszpanów w Buenos Aires, będzie świętem w całym kraju. Wtorek będzie wolny od pracy w prowincji Cordoba i stolicy, a środa - w prowincji Buenos Aires, w której leży Lujan.

Liczba zapytań o nocleg w Cordobie i Lujan na platformach hotelarskich skoczyła o 400-500 proc. W Lujan ceny noclegów dla czterech osób wzrosły do 900-2000 dolarów za noc - podała telewizja TN.

Leon XIV w Argentynie. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa

Ministra bezpieczeństwa publicznego Alejandra Monteoliva informowała o przygotowaniach do "największej operacji bezpieczeństwa w historii" Argentyny.

Dodała, że będzie ona obejmowała "trzy jurysdykcje, trzy lotniska, 11 wydarzeń zamkniętych i trzy masowe, gdzie spodziewany jest udział 7 mln osób". W Buenos Aires w zabezpieczaniu wizyty papieża uczestniczyć będzie 19 tys. funkcjonariuszy policji i innych służb porządkowych.

Zmobilizowanych zostanie 28 karetek pogotowia i 120 ratowników medycznych. Na wypadek konieczności szybkiego przedarcia się przez tłum szykuje się 10 medyków z eskadry motocyklowej oraz załoga helikoptera.

Po wizycie w Argentynie, papież uda się w środę do Peru.



