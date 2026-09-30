W skrócie Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa określiła europejskie fabryki broni produkujące uzbrojenie dla Ukrainy jako potencjalne cele wojskowe dla Rosji.

Zacharowa i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow skomentowali plany utworzenia w Polsce fabryki produkującej pociski przechwytujące Patriot dla Ukrainy.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że Polska zamierza w tym celu współtworzyć międzynarodowe konsorcjum.

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Podczas środowego briefingu prasowego Zacharowa została poproszona o komentarz w sprawie deklarowanej przez Polskę gotowości do utworzenia fabryki produkującej pociski przechwytujące Patriot dla Ukrainy, co zapowiadali wiceszefowie resortu Cezary Tomczyk i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Zacharowa wskazuje na deklarację Polski. "Potencjalne cele wojskowe"

Według rzeczniczki rosyjskiego MSZ takie działania oznaczają "bezpośrednie zaangażowanie w konflikt" i opóźniają zakończenie wojny.

- Fabryki broni w krajach europejskich, które produkują broń dla Ukrainy, stanowią potencjalne cele wojskowe dla Rosji i nie należy zakładać, że fabryki wojskowe poza terytorium Ukrainy, produkujące broń dla reżimu w Kijowie, będą bezpieczne. Każdy, kto tak uważa, jest w błędzie - powiedziała Zacharowa.

- Kraje europejskie są bezpośrednio zaangażowane w konflikt ukraiński. Nie ograniczają się jedynie do udzielania pomocy. Otwierając fabryki zbrojeniowe i tworząc wspólne przedsięwzięcia, angażują się w niego w pełni. A to jedynie opóźnia rozwiązanie konfliktu, zamiast przybliżać, jak sądzą lub wyobrażają sobie niektóre siły w Europie - dodała rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

W podobnym tonie tę sprawę skomentował także we wtorek szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

- Mamy doktrynę wojenną w tej sprawie, na którą prezydent (Władimir Putin - red.) wielokrotnie się powoływał. Apeluję do was o uważne przestudiowanie odpowiedniego fragmentu tego kluczowego dokumentu - powiedział dziennikarzom na marginesie 23. dorocznego spotkania Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałdaj.

Wspomniany przez Ławrowa dokument liczy kilkadziesiąt stron, dużo miejsca poświęcono w nim zdarzeniom określanym jako "zagrożenie wojenne wobec Rosji".

Rakiety do Patriotów produkowane w Polsce? Wiceszef MON mówił o "międzynarodowym konsorcjum"

Wiceszef polskiego MON Cezary Tomczyk informował wcześniej, że Polska wyraziła gotowość do produkcji rakiet do systemów Patriot.

- Podpisana przez nas podczas szczytu w Ankarze umowa z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją na budowę centrum serwisowego naszych pocisków do systemów Patriot, to niezbędny krok na drodze do własnej produkcji tego uzbrojenia - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Według oceny Tomczyka, deklaracja prezydenta USA Donalda Trumpa dot. przekazania Ukrainie licencji na produkcję rakiet do Patriotów to pewne uproszczenie, w związku z tym Ukraińcy nie otrzymają jej z dnia na dzień.

- Przewiduję, że proces ten zwieńczy utworzenie międzynarodowego konsorcjum z udziałem Polski. W efekcie na naszym terytorium oraz dwóch, trzech innych państw europejskich zostanie uruchomiona produkcja pocisków Patriot - mówił.

Wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała również, że rozmawiała z Amerykanami na temat potencjalnego rozpoczęcia produkcji rakiet do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą.

Źródło: Reuters



