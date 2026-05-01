Groźba Trumpa stała się faktem. USA wycofują część żołnierzy z Niemiec

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Stany Zjednoczone wycofają 5 tys. żołnierzy z Niemiec - ogłosił Pentagon. Redukcja oddziałów prawdopodobnie zakończy się w ciągu najbliższych sześciu do 12 miesięcy - przekazał rzecznik Departamentu Wojny USA.

5 tys. amerykańskich żołnierzy opuści Niemcy - decyzję ogłosił Pentagon.

Na możliwość wycofania części amerykańskich żołnierzy z Niemiec zwracał uwagę Donald Trump. "Stany Zjednoczone analizują i rozważają ewentualną redukcję liczebności wojsk w Niemczech, a decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie" - pisał na platformie Truth Social.

Prezydent USA groził redukcją sił zbrojnych po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem - relacjonuje agencja Reutera. Ten w poniedziałek powiedział, że Irańczycy upokarzają Amerykanów w toczących się rozmowach pokojowych.

Pentagon w piątek potwierdził redukcję amerykańskich oddziałów, stacjonujących w Niemczech. Proces wycofywania 5 tys. żołnierzy potrwa od sześciu do 12 miesięcy.

Na decyzję Białego Domu mogły wpłynąć działania rządu w Berlinie, który nie chciał angażować się w odblokowanie cieśniny Ormuz. Pomocy Amerykanom odmówili również inni europejscy sojusznicy.

Wysoki rangą urzędnik Pentagonu, wypowiadając się anonimowo, stwierdził, że niedawna retoryka niemiecka była "niewłaściwa i nieprzydatna". - Prezydent słusznie reaguje na te kontrproduktywne uwagi - dodał.

Dzięki redukcji oddziałów USA w Niemczech liczebność armii amerykańskiej na Starym Kontynencie wróci do poziomu sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Źródło: Reuters

