Groźba strzelaniny sparaliżowała szkoły w Szwecji. Pilna decyzja władz

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Około 20 szkół i placówek edukacyjnych zostało zamkniętych w środę w gminie Borlange w środkowej Szwecji. Powodem jest "poważna groźba przemocy", która - według lokalnych mediów - miała dotyczyć planowanej strzelaniny w środowisku szkolnym. Policja wszczęła śledztwo, jednak na razie nikt nie został zatrzymany.

Samochód szwedzkiej policji z otwartymi przednimi drzwiami pasażera na tle budynku szkoły
Szwecja. Zamknięto blisko 20 szkół po groźbach strzelaniny (zdj. ilustracyjne)Atila Altuntas/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Około 20 szkół i placówek edukacyjnych w gminie Borlänge w Szwecji zostało zamkniętych z powodu poważnej groźby przemocy, dotyczącej planowanej strzelaniny.
  • Decyzja o zamknięciu placówek miała charakter prewencyjny, zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze zostały wstrzymane, a gminny sztab kryzysowy współpracuje z policją.
  • Policja prowadzi śledztwo w sprawie bezprawnego grożenia wobec grupy, jednak dotychczas nie ustalono autora gróźb ani nie dokonano zatrzymań.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowały władze gminy, decyzja o zamknięciu placówek miała charakter prewencyjny. Obejmuje ona 16 szkół, przedszkoli i żłobków, a także centrum edukacji dla dorosłych. Dodatkowo zamknięto kilka kolejnych placówek, w tym prywatnych.

- Postanowiliśmy działać zapobiegawczo. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla uczniów i pracowników - przekazał sekretarz gminy Jörgen Olsson. Wstrzymano wszystkie zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze w zamkniętych budynkach.

Zamknięte szkoły w Szwecji. Groźba przemocy pojawiła się w nocy

Informacja o potencjalnym zagrożeniu dotarła do władz gminy w nocy. Według ustaleń dziennika "Aftonbladet" groźby miał kierować mężczyzna, a ich treść pojawiła się w mediach społecznościowych.

- W nocy, tuż po godzinie pierwszej, odebrałem telefon i poinformowano mnie o sytuacji. Sprowadziliśmy dyrektorów szkoły i wspólnie przeanalizowaliśmy te informacje - przekazał mediom Olsson. Policja nie potwierdza jednak szczegółów.

- W pełni rozumiemy wszystkie trudności, jakie to wywołało. Nikt nie chce powrotu do normalności bardziej niż my - kontynuował Jörgen Olsson, nie potrafiąc jednak powiedzieć, kiedy szkoły będą mogły zostać ponownie otwarte.

Szwecja. Groźby w mediach społecznościowych. Zwołano sztab kryzysowy w gminie

Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie poważnego, bezprawnego grożenia wobec grupy. - Zbieramy informacje, aby ustalić, czy zagrożenie ma realne podstawy - poinformował rzecznik policji regionu Bergslagen Anders Dahlman.

Władze podkreślają, że decyzja o zamknięciu konkretnych szkół została podjęta na podstawie analizy ich położenia. Uruchomiono także gminny sztab kryzysowy, który współpracuje z policją.

Dyrektor jednej z zamkniętych szkół, Robert Schultz, przyznał, że personel został poinformowany o sytuacji nad ranem. - Wiemy tylko, że szkoła jest zamknięta i naszym zadaniem jest dopilnowanie, by nikt do niej nie wchodził - powiedział w rozmowie z mediami.

Groźby strzelaniny w szkole. Trwa śledztwo

Policja podkreśla, że traktuje sprawę bardzo poważnie, jednak nadal nie ustalono autora gróźb. Nie wiadomo też, czy były one skierowane do konkretnej placówki, czy dotyczyły całego środowiska szkolnego.

W ciągu dnia władze gminy mają podjąć decyzję, czy szkoły pozostaną zamknięte również w czwartek.

Źródła: "Aftonbladet", yle

Najnowsze