W skrócie Samolot Airbus A319 linii American Airlines musiał awaryjnie lądować w Phoenix tuż po starcie z powodu pożaru silnika.

Piloci maszyny lecącej do Portland nadali sygnał Mayday, gdy z silnika zaczęły wydobywać się płomienie, a systemy zgłaszały awarię układu hydraulicznego.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 120 osób, którym nic się nie stało; maszyna została wyłączona z eksploatacji do czasu szczegółowej kontroli technicznej.

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Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek około godz. 16.14 czasu lokalnego. Airbus A319 linii American Airlines, obsługujący lot AA3230, wystartował z lotniska Phoenix Sky Harbor i kierował się do Portland w stanie Oregon.

Jak informuje francuski dziennik "Le Parisien", krótko po oderwaniu się maszyny od ziemi w jednym z jej silników pojawiły się płomienie. Niebezpieczną sytuację zauważyła załoga samolotu linii SkyWest, który miał wystartować z tego samego lotniska chwilę później.

Piloci SkyWest natychmiast powiadomili kontrolerów ruchu lotniczego o zaobserwowanym zagrożeniu. Z ich relacji wynikało, że z jednego z silników Airbusa wydobywały się płomienie, a dodatkowo zauważono coś, co mogło wskazywać na wyciek płynu.

Kontrolerzy przekazali ostrzeżenie załodze American Airlines. Piloci potwierdzili, że mają problemy z układem hydraulicznym samolotu i poinformowali o zamiarze powrotu na lotnisko w Phoenix.

Dramatyczne chwile nad Arizoną. Piloci nadali sygnał alarmowy "Mayday"

Sytuacja szybko stała się na tyle poważna, że załoga zdecydowała się ogłosić stan zagrożenia. W komunikacji radiowej z kontrolą ruchu lotniczego rozległo się dramatyczne wezwanie.

- Mayday, Mayday, Mayday - przekazali piloci, prosząc jednocześnie o wskazanie kursu umożliwiającego bezpieczny powrót na lotnisko Phoenix Sky Harbor.

Jak opisuje specjalistyczny portal Simple Flying, kontrolerzy zapytali załogę, czy przed lądowaniem konieczne będzie wypalenie części paliwa. Piloci odpowiedzieli przecząco, potwierdzając jednocześnie, że na pokładzie znajduje się 120 osób.

Po około 20 minutach od startu Airbus A319 bezpiecznie powrócił na lotnisko w Phoenix, gdzie przeprowadzono awaryjne lądowanie. Dzięki szybkiej reakcji załogi udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji incydentu.

Samolot wyłączony z eksploatacji. Nieznana przyczyna pożaru silnika

Pasażerowie, którzy mieli dotrzeć do Portland, musieli przesiąść się do innej maszyny. Jak podaje "Le Parisien", zastępczy samolot wystartował o godz. 17.45 czasu lokalnego.

Ostatecznie podróżni dotarli tam o godz. 19.54. Mimo niebezpiecznej sytuacji na początku, podróży mogli jeszcze tego samego dnia dotrzeć do celu.

Według informacji portalu Simple Flying Airbus A319, w którym doszło do awarii, został wyłączony z eksploatacji. Maszyna pozostanie uziemiona do czasu przeprowadzenia niezbędnych napraw oraz szczegółowych kontroli technicznych.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do pojawienia się płomieni w silniku samolotu. Przyczyna incydentu pozostaje niewyjaśniona.



