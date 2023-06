Groby Polaków zesłanych do Rosji zbezczeszczone. "Zaplanowana akcja"

- Były to pomniki ludzi, którzy zostali wygnani i wywiezieni z głównie terenów guberni wołyńskiej, gdy doszło do przyłączenia do Związku Radzieckiego. To groby kobiet, starców i dzieci. Nie pochowano tam żołnierzy - dodała.

Jak zapowiedziała, pomniki zostaną naprawione, ale "nie wiadomo kiedy". - Nie chcemy, żeby od razu zostały zniszczone. Poczekamy trochę - podkreśliła.

Rosyjski portal przekazał, że o zdarzeniu zostały powiadomione służby. Sprawą mają się obecnie zajmować funkcjonariusze policji.