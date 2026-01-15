W skrócie Trzy czwarte Amerykanów sprzeciwia się przejęciu Grenlandii przez USA, według sondażu SSRS na zlecenie CNN.

Donald Trump stwierdził, że Grenlandia powinna znaleźć się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, argumentując zagrożenie ze strony Rosji i Chin.

Władze Danii i Grenlandii rozmawiały w Białym Domu z przedstawicielami USA, lecz stanowisko amerykańskie nie uległo zmianie.

Okazuje się, że plany prezydenta USA Donalda Trumpa związane z Grenlandią, która jest autonomicznym terytorium zależnym Danii, powodują falę sprzeciwu nie tylko w społeczności międzynarodowej, ale też wśród samych Amerykanów.

USA chcą kontrolować Grenlandię. Amerykanie sceptyczni, nowy sondaż

Z sondażu wykonanego przez pracownię SSRS na zlecenie CNN wynika, że 75 proc. obywateli Stanów Zjednoczonych jest przeciwna przejęciu wyspy. Ekspansjonistyczne ambicje administracji prezydenta podobają się co czwartemu respondentowi.

W samym elektoracie republikańskim dokładnie połowa ankietowanych sprzeciwia się planom Trumpa. Z kolei wśród zwolenników demokratów krytycznych wobec przejęcia Grenlandii jest 94 proc. uczestników badania.

W grupie Amerykanów, którzy nie skłaniają się ani ku jednej, ani ku drugiej z wiodących partii ośmiu na 10 nie chce, żeby Waszyngton podejmował wrogie działania wobec Grenlandii.

W odniesieniu do ataku na Wenezuelę i pojmania dyktatora Nicolasa Maduro 52 proc. Amerykanów uważa, że Donald Trump posunął się za daleko.

Donald Trump: Grenlandia musi być w rękach USA, inna opcja nie do przyjęcia

W środę Trump napisał na platformie Truth Social, że jakakolwiek inna opcja niż Grenlandia "w rękach" Stanów Zjednoczonych jest "nie do przyjęcia".

Tego samego dnia w Waszyngtonie szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii rozmawiali w Białym Domu z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanu Markiem Rubio.

Spotkanie odbyło się na wniosek rządu w Kopenhadze, który chce, by republikanin zaprzestał gróźb zajęcia strategicznej wyspy.

Amerykański prezydent poinformował po spotkaniu, że rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem na temat Grenlandii i ocenił, że Rutte "chce, by coś się zdarzyło" w tej sprawie.

Trump chce kontrolować Grenlandię. Wskazał na rzekome plany Rosji i Chin

Donald Trump dodał, że Dania nie może powstrzymać rzekomych planów zajęcia wyspy przez Rosję lub Chiny, dlatego powinna ona trafić pod kontrolę USA.

Po rozmowach w Białym Domu przedstawiciele Danii i Grenlandii przyznali, że nie przyniosły one zmiany stanowiska władz USA. Politycy mają prowadzić dalsze rozmowy.

Trump od początku swojej drugiej kadencji wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii, największej wyspy świata, przez Stany Zjednoczone. Wrócił do tej retoryki po tym, gdy 3 stycznia wojska amerykańskie zaatakowały Wenezuelę i uprowadziły jej przywódcę Nicolasa Maduro.

