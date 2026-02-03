W skrócie Vivian Motzfeldt wyraziła nadzieję na dyplomatyczne negocjacje z USA dotyczące Grenlandii.

Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen poinformował, że Waszyngton odrzucił możliwość użycia siły militarnej wobec wyspy.

Donald Trump domaga się negocjacji dotyczących przejęcia Grenlandii przez USA, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa.

Vivian Motzfeldt powiedziała we wtorek, że "dąży do dyplomatycznego rozwiązania" sprawy Grenlandii poprzez "negocjacje".

- Jestem pełna nadziei i optymizmu, że znajdziemy wspólne stanowisko ze Stanami Zjednoczonymi, które uszanuje nasze "czerwone linie" - powiedziała minister spraw zagranicznych Grenlandii.

Jej wypowiedź padła podczas konferencji poświęconej Arktyce w norweskim mieście Tromso. W poniedziałek głos zabrał premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen, który poinformował, że "Waszyngton odrzucił możliwość użycia siły militarnej" do przejęcia kontroli nad wyspą.

Grenlandia chce "znaleźć wspólne stanowisko" z USA. W tle ambicje do przejęcia wyspy

Nielsen wskazał, że mimo to USA nadal chcą, "aby Grenlandia była powiązana" z tym krajem i przez niego rządzona. - Poglądy USA na Grenlandię i jej ludność się nie zmieniły: nadal chcą, żeby Grenlandia była związana ze Stanami Zjednoczonymi i stamtąd zarządzana - powiedział Jens-Frederik Nielsen.

Premier Grenlandii zwrócił także uwagę na to, że słowa o konieczności przejęcia kontroli nad wyspą przez USA padają nie tylko z ust prezydenta Donalda Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, ale też innych amerykańskich decydentów i współpracowników Białego Domu.

- Uważamy te stwierdzenia za niedopuszczalne. Grenlandia jest częścią królestwa (Danii - red.) i będzie kontynuować swój rozwój zgodnie z ustawą (o autonomii od Danii - red.) - podkreślił polityk.

Trump chce kontroli nad Grenlandią. Jest "kluczowa" dla bezpieczeństwa USA

W zeszłą środę do Waszyngtonu przybyły delegacje z Danii i Grenlandii, gotowe odbyć spotkanie z amerykańskimi urzędnikami. W oświadczeniu resort dyplomacji Danii podkreślił, że celem rozmów było "omówienie, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na obawy Stanów Zjednoczonych dotyczące bezpieczeństwa w Arktyce, z poszanowaniem 'czerwonych linii' Królestwa Danii".

Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji, która rozpoczęła się w styczniu 2025 roku, wysuwa żądania wobec Grenlandii. Argumentuje, że wyspa ta jest "kluczowa" dla bezpieczeństwa jego kraju.

Czarne chmury nad Grenlandią. Donald Trump wysuwa roszczenia

Amerykański prezydent twierdzi także, że jeżeli on nie przejmie kontroli nad Grenlandią, to zrobią to Chiny lub Rosja. Podczas niedawnego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zażądał natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w sprawie pozyskania Grenlandii przez USA.

Trump powiedział wówczas, że w trakcie II wojny światowej USA obroniły Grenlandię, a następnie zwróciły ten "wielki, piękny kawał lodu" Duńczykom. - Jacy głupi byliśmy, że to zrobiliśmy, ale jednak to zrobiliśmy, a oni (Duńczycy - red.) są teraz tacy niewdzięczni - stwierdził.

Przywódca USA w Davos rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Po spotkaniu ogłosił, że powstały ramy umowy dotyczącej całego regionu arktycznego, w tym także Grenlandii, a "rozwiązanie to, jeśli zostanie sfinalizowane, będzie bardzo korzystne".

Źródło: Reuters

