Śnieżyce i silny mróz nawiedziły nawiedziły dużą część Grecji w Sylwestra. Śnieg intensywnie padał w wielu rejonach Morza Egejskiego, a temperatury gwałtownie spadły. W nocy ze środy na czwartek w Seli zanotowano mróz na poziomie -14,6 st. C, a w dolinach i ośrodkach narciarskich Vathistalo Parnassos i Kaimaktsalan było odpowiednio: -20 i -16 stopni Celsjusza.

Biało na Morzu Egejskim. "100 proc. wyspy" pokryte śniegiem

Intensywne opady śniegu sprawiły, że w czwartek wiele miejsc pokrytych było warstwą białego puchu. Tak było na liczącej 17 tys. mieszkańców turystycznej wyspie Limnos, która w czwartek cała była pokryta śniegiem.

Widać to wyraźnie na zdjęciu satelitarnym wykonanym przez satelitę Sentinel-2. Warstwa śniegu zakryła "100 proc. wyspy" - informuje serwis Meteo.gr:

Według redaktorów serwisu thriassio.gr takie obrazy satelitarne "bardziej pasują do koła podbiegunowego niż do wyspy na Morzu Egejskim".

Jak informuje Narodowe Obserwatorium w Atenach, Limnos znajdowała się w centrum burzy śnieżnej, która przyniosła w ten rejon Grecji nie tylko opady, lecz również niskie temperatury.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać ośnieżoną wyspę i pokryte białym puchem palmy w mieście Myrina:

W piątek władze wyspy ostrzegły, że z powodu trudnych warunków pogodowych lokalne usługi, w tym transportowe, mogą działać z opóźnieniem. Do mieszkańców wyspy zaapelowano o ostrożność i dostosowanie się do warunków pogodowych.

Pogodowe rekordy w Grecji w 2025 roku. Od upału do mrozu

Atak zimy na sam koniec 2025 roku stanowił uwiecznienie wyjątkowo wymagającego okresu. Z danych greckich meteorologów wynika, że kraj ten w minionych 365 dniach doświadczył prawdziwych pogodowych ekstremów.

W 2025 roku najgoręcej było w miejscowości Skala w Messynie, gdzie 25 czerwca zanotowano 45,8 st. C. Z kolei najzimniejszym miejscem na nizinach (czyli bez uwzględniania ośrodków narciarskich) było Ochiro, gdzie 22 lutego panował mróz na poziomie -11,8 st. C.

Grekom we znaki dawały się nie tylko temperatury, lecz również opady. Najwięcej deszczu jednego dnia spadło w rejonie Arta, gdzie 21 listopada suma opadów deszczu wyniosła 326 litrów wody na metr kwadratowy.

Źródło: Ekathimerini.com, Meteo.gr, Koutipandoras.gr, Thriassio.gr

