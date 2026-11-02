W skrócie
- Gwałtowne ulewy na greckiej wyspie Rodos doprowadziły do powodzi błyskawicznych, które zalały drogi, sklepy oraz porwały kilkanaście samochodów.
- Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w obszarze Archangelos, gdzie wylewająca rzeka zamieniła ulice w niebezpieczne potoki. Służby otrzymały setki zgłoszeń.
- Lokalne władze podjęły decyzję o zamknięciu szkół na wyspi. Mieszkańcy oraz przebywający tam turyści otrzymali alerty ostrzegające przed załamaniem pogody.
- Służby ratunkowe pracują nad odzyskiwaniem porwanych aut, udrażnianiem systemów odwadniających oraz naprawą zniszczonej przez wodę infrastruktury drogowej.
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Ekstremalne deszcze spowodowały poważne zagrożenie dla mieszkańców i znaczne szkody na greckiej wyspie Rodos - przekazał portal Digi24. Najintensywniejsze opady ostatniej nocy odnotowano we wschodniej części wyspy.
Najbardziej na wyspie ucierpiał obszar Archangelos, gdzie wylewająca rzeka zamieniła drogi w rwące potoki. Kilkanaście samochodów zostało zmiecionych, a sklepy i inne lokale handlowe zostały zalane.
Mieszkańcy oraz turyści otrzymali alerty ostrzegające przed gwałtownym załamaniem pogody. Lokalne władze zdecydowały o zamknięciu szkół.
Grecki służby interweniowały setki razy. Zgłoszenia dotyczyły m.in. wypompowywania zalegającej wody. Mniejsze zalania wystąpiły w rejonie Afandu oraz w wioskach na południu Rodos.
Rodos. Powódź błyskawiczna na greckiej wyspie
Obrona Cywilna we współpracy z zespołami Administracji Regionalnej Południowego Wybrzeża Egejskiego i władzami Rodos pracują całodobowo, aby zlikwidować skutki powodzi.
Działania skupiają się na odzyskiwaniu pojazdów porwanych przez wodę, czyszczeniu systemów odwadniających oraz przywracaniu przepływu wody w strumieniach. Równolegle prowadzone są prace nad naprawą infrastruktury.
Mimo że intensywność zjawisk pogodowych zmniejszyła się w trakcie dnia, służby ratunkowe pozostają w stanie najwyższej gotowości.
Zniszczenia, choć mniejsze, odnotowano na innej greckiej wyspie - Kalimnos. Ulewne deszcze doprowadziły tam do oderwania się dużego głazu w rejonie Agios Vasileios, co zagroziło domom położonym u podnóża zbocza.
Burmistrz Giannis Mastrokoukos poinformował, że głaz uderzył w garaż, uszkadzając zaparkowany w nim samochód. "Gdyby nie garaż, poniżej jest grupa domów. I nikt nie wie, co mogło się stać" - relacjonował lokalny włodarz.
W październiku na Rodos również doszło do gwałtownych opadów deszczu, które spowodowały błyskawiczne powodzie. Zginął wówczas 25-letni pracownik hotelu, którego samochód porwała woda.
Źródło: Ekathimerini, Ethnos, Digi24